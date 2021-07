Başkan Seçer, hafta sonunda yaylalarda vatandaşlarla buluştu Seçer, Gözne, Ayvagediği ve Darısekisi’ni gezerek, vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği yayla ziyaretlerini hafta sonu da devam ettirdi. Merkez Toroslar ilçesinin Darısekisi Mahallesi Ayrancı mevkii, Darısekisi Örnek Köy Projesi ile Ayvagediği ve Gözne Mahallelerini gezen Seçer, “Akılcı olan bütün hizmetler tıkır tıkır yapılacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, yaylalarda vatandaşlarla buluştu. Seçer’e Toroslar’daki mahalle gezilerinde CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ile Alpay Antmen, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, meclis üyeleri, muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları eşlik etti. İlk olarak Darısekisi Mahallesi Ayrancı mevkiinde vatandaşları selamlayıp, geçmiş bayramlarını kutlayan Seçer; burada davul ve zurna ile karşılandı. Başkan Seçer, sonrasında Darısekisi Örnek Köy Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Mersinden Kadın Kooperatifi ile Darısekisi Muhtarlığının iş birliğinde kapalı sistem üretim tesisi haline getirilen eski köy okulunu gezdi ve çalışmaları yerinde inceledi. Tesis tamamlandığında yöreye özgü ürünler işlenecek, ürünlere katma değer sağlanacak ve Yörük kültürü yaşatılacak.



Büyükşehir sayesinde Ayvagediği’nin su sorunu tarihe karıştı

Ziyaretine Ayvagediği Mahallesi ile devam eden Seçer, kahvehanedeki vatandaşlar ile selamlaşıp, esnaf ziyareti yaptı. Ayvagediği’nde Çiftçi Üretici Köylü Pazarını da gezen Seçer, ardından kahvehaneye geçti. Seçer, kahvehanede yapılan toplantıda, içme suyu çalışmaları kapsamında Ayvagediği’ne bir adet 5 bin metreküplük depo, 2 adet 2 bin metreküplük depo ve 3 adet de 500 metreküplük yeni depo yapımlarının devam ettiğini söyledi.

Seçer, daha sonra Gözne Mahallesine geçti. Geçen yıl Kurban Bayramında vatandaşlardan aldığı talep ve şikayetler üzerine hızla harekete geçen Başkan Seçer’in öncülüğünde Ayvagediği’nin su sorunu bu yıl çözüldü. Öte yandan Gözne’nin de su sorunu ortadan kaldırılarak, mahallede kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. MESKİ; Ayrancı, Sarnıç, Bekiralanı, Soğucak, Gözne, Darısekisi, Kepirli, Ayvagediği gibi noktalarda su problemini çözüme kavuşturdu. Başkan Seçer’i ilgi ile ağırlayan her 2 mahalle halkı da yapılan bu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini etti.



“Doğru zamanda doğru işler yapıldı”

Başkan Seçer, geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde Ayvagediği’ne geldiğini ve yerinde görerek çözüm sözü verdikleri sorunları kısa sürede çözdüklerini ifade etti. Seçer, “Su sorunu konuşulmuştu. Mersin’de de burada yaptığımız görüşmeler gündem oldu. Bu sorunlar tespit edildi, bugüne kadar çözülmemiş. Geçen yıla kadar Ayvagediği’nde su gani değildi. Yine su sıkıntısı vardı. Gözne’de, Kepirli’de, Bekiralanı’nda, Sarnıç’ta su sıkıntısı vardı. Her tarafta vardı ama demek ki doğru zamanda doğru işler yapıldı, çünkü bu sene su gani” dedi.

Su sorununu çözdüğü için mahalle girişinde hem yerli nüfusun hem de yaylacı vatandaşların kendisine teşekkür ettiğini belirten Seçer, “Son derece mutlulardı. Biz gerekli dokunuşları yaptık, su sorununu ortadan kaldırdık” dedi.

Yapımı süren MESKİ çalışmalarını da anlatan Seçer, “Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Bekiralanı, Kepirli, Darısekisi, Sarnıç için toplam 5 bin metreküplük bir depo, 2 bin metreküplük 2 adet depo, 3 adet de 500 metreküplük şu anda yeni depo yapımları devam ediyor. Cehennem Deresi’nde isale hattı çalışmalarımız devam ediyor. Oradan da beslediğimiz zaman debi artacak, yeni bir hat çekiyoruz. Bu yıl Ayvagediği su konusunda sıkıntı çekmedi, bundan sonra sırtı hiç yere gelmez, çünkü bu çalışmalar da bitecek. Ayvagediği, Sarnıç, Darısekisi’ne kadar bütün bu bölgelerde su sorununu kökünden çözüyoruz. Mersin’in birçok noktasında önemli dokunuşlarla birçok sorunu çözdük” diye konuştu.

Seçer, birçok noktada içme suyunun kaçak kullanıldığına dikkat çekerek, Ayvagediği’nde kaçak kullanımla ilgili 47 adet işlem yaptıklarını belirtti. Seçer, ayrıca vatandaşlara Teksin uygulamasını da anlatarak, herkesin akıllı telefonlarına indirmesini önerdi. Hizmet yaparken bölge ayrımı yapmadığını, hatta bu noktada eleştiriler aldığını da sözlerine ekleyen Seçer, “Bizim yaptığımız hizmetlerin aldığımız oy ile hiçbir alakası yok” dedi.

Bölgedeki yoğun nüfustan dolayı kanalizasyon problemi ve vidanjör ihtiyacı olduğunu söyleyen Seçer, bölge genelinde MESKİ bünyesinde yürütülen hizmetler hakkında da bilgi vererek, “Size dedik ki; ‘Kanalizasyonu Gözne’den başlatıyoruz’; Gözne’den başladık. Fevkalade de gidiyor. 26 milyon lira o kanalizasyonun bedeli. 50 milyon lira ortak arıtma, onu çıkıyoruz, hazır. Altyapısını da çıkıyoruz paket. Gözne yapılıyor, önce kanalizasyon ardına arıtma. Burayı da oraya bağlayacağız. Yıl sonuna kadar bir aksilik olmazsa biter ve gelecek yıl kış şartları kalkar kalkmaz burada başlayacağız. İçme suyu, arıtma, kanalizasyon inşallah bu dönem sonuna kadar bunları tamamladığımızda tertemiz bir yayla olur Ayvagediği” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin tarımsal hizmetlerinin birçok kentte örnek olduğunu vurgulayan Seçer, Ayvagediği’ne Büyükşehir tarafından yapılan arıcılık ekipmanı ve hamur yoğurma makinası desteği ile ilaçlama çalışmalarını anlattı. Başkan Seçer, ceviz fidanı desteği için de saha çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.



“Vahap Seçer’in fıtratında ayrımcılık yok”

Evde sağlık, bakım ve destek hizmetlerini oldukça önemsediğini kaydeden Seçer, merkez ilçelerin yanı sıra Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Erdemli’ye kadar bu hizmetleri götürdüklerinin altını çizerek, “Vahap Seçer’in fıtratında ayrımcılık, ırkçılık, siyasi, ideolojik kamplaşma yok. Vahap Seçer’in böyle bir derdi yok. Cumhuriyet Halk Partisi’nin böyle bir derdi yok. Benim Genel Başkanımın böyle bir derdi yok. ‘Sakın ola hizmetlerinizde ayrımcılık yapmayın’ diyor. Belediyede siyaset olmaz, siyaset sokakta olur. Biz hizmet için geldik. Bizi kardeşiniz gibi görün. Ben halkla iç içe olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Kafamızın arkasında Mersinimize hizmetten başka hiçbir şey yok, hiçbir şeytanlık yok” dedi.



“Geçtiğimiz yıl önemli sıkıntı yaşadık ama bu yıl olmadı”

Seçer, Gözne’de yaptığı konuşmada da Ayvagediği'nin yanı sıra Gözne’de de su sıkıntısı olmadığını vurgulayarak, “Ben Ayvagediği'nden geldim, çok mutlu oldum. Orada da insanlar bu yaz sezonunu rahat geçirdiklerini söylediler. Sanıyorum Gözne’de de bugüne kadar bir su sıkıntısı yaşamadık, çünkü bunun tedbirini almıştık. Geçtiğimiz yıl önemli sıkıntı yaşadık ama bu yıl olmadı” ifadelerini kullandı.

Seçer, Gözne Mahallesinde kaçak su kullanımına ilişkin olarak toplam 133 işlem yapıldığını söyledi. Kaçak su kullanımında büyük cezai işlemler uyguladıklarını vurgulayan Seçer, bütün bayram boyunca yaylaları gezdiğini ve her mahallede bu konuda uyarıda bulunduğunu belirtti. Seçer, hiçbir ayrım gözetmeden, Mersin merkez için layık gördükleri hizmetlerin tamamını kırsala da taşıdıklarını dile getirdi.



Seçer, Gözne’ye yaptıkları hizmetleri anlattı

Depolarda tadilat yaptıklarını ve su kaynaklarını elden geçirdiklerini söyleyen Seçer, Gözne’de 8, Ayvagediği'nde 2 merkezi SCADA’ya bağladıklarını kaydetti. Seçer “Onun için susuz kalmadınız. Hemen müdahale ediyoruz” dedi.

Bütün depoları bakıma aldıklarını belirten Seçer, “Bugün suyumuz var ve gelecek yıl, şimdi biz iki tane 2 bin tonluk, bir tane 5 bin tonluk, 3 tane 500 tonluk depo yapıyoruz. Yeni 9 bin 400 metre Cehennem Deresi’nden yeni isale hattı çekiyoruz. Yapılıyor şu an. Biz 8 tane yerimizin bakımını yaptık. Onlarda su gani, dolu. Gelecek yıl fazlası ile dolu, çünkü buradan su kaynağımız var” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, bu yıl Gözne’ye 12 kilometre içme suyu şebeke hattı döşediklerini ve 7 adet içme suyu deposu tadilatı yaptıklarını aktardı. Seçer, kanalizasyon yapımı hakkında da bilgi vererek, “Kanalizasyonunuz başladı, iyi de gidiyor. 2 terfi, toplam 37 kilometre, 480 metre terfi hattı var. 2 tane, döşeniyor. 26 milyon lira ödüyoruz buraya” diye konuştu.

Kanalizasyon sisteminin bitmesinin arıtma ile mümkün olacağını da kaydeden Seçer, “Şimdi bunu yapacağız. 2022'nin Temmuz’unda bitiyor. Kanalizasyon döşeniyor. Terfi hatları bitiyor” dedi.

Seçer, önümüzdeki günlerde de Ayvagediği'nin 2. etabının olduğunu söyleyerek, “Onların da kanalizasyonunu yapacağız. Ortak 50 milyon civarında da atıksu arıtma tesisi yapacağız. Oranın yeri de belli, her şey tamam. Arıtmayı yaptığımız anda sistem de devreye girecek” dedi.

Yol sorunları hakkında da konuşan Seçer, Gözne’nin 11 kilometrelik orman yoluna da malzeme ile bakım yaptıklarını aktarırken, “Akılcı olan bütün hizmetler tıkır tıkır yapılacak. Zaten bizim maşallah 11 büyükşehir de tıkır tıkır çalışıyor vallahi” diye konuştu.

