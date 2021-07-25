Sanatçı Etem Çalışkan’dan Tarsus’un kurtuluşunun 100. yılına özel sergi

Tarsus’un yetiştirdiği değerlerden biri olan ressam ve hat sanatçısı Etem Çalışkan, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için özel bir sergi açacak.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, en bilinen Atatürk portrelerinden birini yapan ressam, çizer ve kaligrafiye ustası Etem Çalışkan, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla açacağı sergiye hazırlanıyor. 93 yaşında olmasına rağmen hala üreten Çalışkan, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ı ziyaret ederek sergi hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Sanatçı Çalışkan, ziyarette Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılabilecek sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında da Başkan Bozdoğan ile görüş alışverişinde bulundu. Çalışkan, “Aşk Olsun” adlı kitabını da Başkan Bozdoğan için imzaladı.

Başkan Bozdoğan, “Sanatçının yarını son nefesidir diyerek ömrüne birçok başarı ve ilki sığdıran, günümüzün duayen sanatkarlarından, kaligrafiye ustası Etem Çalışkan'ı ağırlamaktan onur duydum. Atatürk aşığı ve Cumhuriyet sevdalısı Çalışkan'ın Tarsus'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sergi açacak olması bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.