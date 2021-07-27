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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'in kırsal kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor

İHA

Mersin'in kırsal kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekiplerin, kent genelinde yol düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin en işlek bulvar, cadde ve sokaklarının yanı sıra kırsalda da konforlu yollar için yoğun mesaisini sürdüren ekipler, Toroslar’da YüksekolukKayrakkeşli grup yolunda çalışma gerçekleştirdi.
8,7 kilometrelik yolda düzenleme çalışması yapıldı
Toroslar ilçesi Yüksekoluk yolunda bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında, ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büz boru yerleştirildi. Asfalt öncesi zemin hazırlıklarını da hızla tamamlayan ekipler, zaman kaybetmeden sathi kaplama asfalt çalışmaları için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında 8,7 kilometre uzunluğundaki yolu asfaltladı. 2 kombi, 1 distribütör, 1 loder ve 1 silindirle sürdürülen çalışmalar sayesinde yol, kısa sürede daha güvenli ve konforlu bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuldu.

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