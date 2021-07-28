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Gültak: "Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz" Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a plaket

İHA

Gültak: "Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz" Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a plaket

Türkiye Motosiklet Federasyonu temsilcileri, Akdeniz Belediyesinin de desteğiyle Mersin’de ilk kez düzenlenen ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren ‘MotoDrag Yarışları’ dolayısıyla Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a plaket takdim etti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu, beraberinde Mersin İl Temsilcisi ve aynı zamanda Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder ve kulüp yöneticileri ile birlikte Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaret etti. Buluşmaya, MotoDrag yarışlarına katılarak dikkat çeken 7 yaşındaki lisanslı motosiklet sporcusu Can Alp de katılırken, Başkan Gültak, yarış esnasında da büyük sempati toplayan küçük motosikletçiye hediye verdi.
“Türkiye Şampiyonasının bir ayağının Mersin’de düzenlenmesi için çalışacağız”
Ziyaretleri nedeniyle Motosiklet Federasyonu üyelerine teşekkür eden Gültak, Mersin’de bir ilki daha gerçekleştirmiş olduklarını belirterek, “Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten heyecanlı ve epey kalabalığın katıldığı coşkulu bir etkinlik oldu. Motosiklet tutkunları yıllar geçse unutamayacakları anlara şahitlik ettiler, büyük heyecan yaşadılar. Arkadaşlarımızla görüştük, Türkiye Şampiyonasının bir ayağını da Mersin’e taşımaya çalışacağız. Lütfi Elvan Bakanımız ve milletvekilimiz ile Kenan Sofuoğlu’ndan da destek isteyeceğiz. Gençlerimizin, sokak aralarında değil, güvenliği alınmış alanlarda bu heyecanı yaşamalarını sağlayacağız. Bu sayede hem Akdeniz’i Türkiye’ye tanıtmak, hem de farklılık oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda yeniden düzenlemeyi planladığımız balık festivalimizi de Motosiklet Federasyonu ile paylaşıp, farklı etkinlikleri Mersin ve Akdeniz’e taşıyacağız” dedi.
“Yarışların devamı gelecek”
Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu ise yarışlara destekleri nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür etti. “Motodrag yarışlarının yeniden düzenlenmesini temenni ediyoruz. Başkanımız da bu konuda bize o sözü verdi. İnşallah ilerleyen zamanlarda yarışlarımızın devamını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
“Yarışlar, Türkiye’de ses getirdi”
Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder de konuşmasında, “Akdeniz Belediyesinin de katkılarıyla, ‘Caddelerden Piste’ sloganıyla düzenlediğimiz motodrag yarışlarında, gençlerimizin cadde veya sokaklarda yarışıp canlarını tehlikeye atmalarındansa, trafiğe kapalı alanda, güvenliği alınmış pistte yarışmaları için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Tabi Başkanımızın da büyük desteğini alarak bu yarışı düzenledik. Mersin ve Türkiye’de ses getiren güzel bir etkinlik oldu. Motor sporcuları adına Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Motodrag yarışları
Mersin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği, Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde, 4 Temmuz 2021 tarihinde Adanalıoğlu Kulak Mahallesi’nde ilk kez düzenlenen ve nefesleri kesen ödüllü 'Motodrag Yarışları', 50 sporcu ve her yaştan binlerce motosiklet severin katılımıyla yoğun ilgi altında gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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