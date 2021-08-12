Hasan Yıldırım: “Sanayicimiz rekor kırmaya devam ediyor”

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretiminin haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 arttığını ifade ederek, “Sanayicimiz rekorlar kırmaya devam ediyor” dedi.

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, yaptığı açıklamayla sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi. Yıldırım, “Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Sanayi Üretim Endeksine göre, sanayi üretimi haziran ayında yüzde 2,3 ile 10 ayın en hızlı yükselişini kaydederken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artış kaydetti. Bu artış hızı Türk sanayisi adına gurur verici bir gelişme. Tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiği şu günlerde ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan üreticilerimiz, tüm şartlara rağmen üretmeye devam ederek tarihi rekorlar kırılmasında büyük etken oldular. Ülke ekonomimizin daha da gelişim göstermesi adına üretim ve ihracat şart. Biz de Yılbor olarak her zaman üretmeye ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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