Akdeniz'de hem konser hem sinema keyfi

Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında Mersin Millet Bahçesinde Naciye Çakmak konseri ve 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun' sinema filminin gösterimi yapıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği Mersin Millet Bahçesindeki etkinliklere ara vermeden devam ediliyor. Geçtiğimiz akşam Naciye Çakmak'ın birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenen vatandaşlar, konser sonrası 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun' sinema filmi ile keyifli vakit geçirdi.

Vatandaşlardan aldığı yoğun ısrar üzerine uzun bir süre sahnede kalan Naciye Çakmak, "Akdeniz Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çok çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya verilen değerden ötürü Başkan Mustafa Gültak'ın bu tutumunu çok önemsiyorum. Çok keyifli bir atmosferde konser verdik. Umuyorum ki, bundan sonraki süreçte de bu tarz kültür sanat faaliyetlerinde buluşuruz" diye konuştu.

Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da Mersin Millet Bahçesinde Grup Cosmos konseri ile çocuklar için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek, 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da yine Millet Bahçesinde Bizim İçin Şampiyon filmi, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Adanalıoğlu Reşit Can İlköğretim Okulunda Kibrit Kutusu müzik grubu ile Güneş Korosunun dinletisinin olacak.

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