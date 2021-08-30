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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, Mersin Cemevinde aşure etkinliğine katıldı

İHA

Başkan Seçer, Mersin Cemevinde aşure etkinliğine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Cemevinde gerçekleştirilen 21’nci gelenekse aşure etkinliğine katıldı. Muharrem ayının tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini dileyen Başkan Seçer, “Tüm Alevi canların yası matemi hak katında kabul olsun” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cemevinde gerçekleştirilen aşure etkinliğine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve eşi Meral Seçer, kent protokolü ve inanç grubu temsilcileri katıldı. Gülbengin okunduğu ve semahların dönüldüğü program, Cemevi Şube Başkanı Hasan Kılavuz’un konuşmasıyla başladı.

“Bu vatana hizmet etmiş bütün değerlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum”
Başkan Seçer, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramını da kutlayarak, “99 yıl önce bu kadim topraklar üzerinde laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kilometre taşları döşenmeye başladı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatana hizmet etmiş, değer katmış, katkı sunmuş bütün değerlilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum; şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Muharrem ayı, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirsin”
Muharrem ayının tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini dileyen Seçer, “Tüm Alevi canların yası matemi hak katında kabul olsun. Dünya tarihinde önemli olaylar vardır. Üzerinden onlarca, yüzlerce asır da geçse o olayların gelecek kuşaklara aktardığı siyasi, kültürel, toplumsal bir takım mesajlar vardır. Kerbela, elbette İslam toprakları üzerinde her ne kadar İslam dinine mensup alt kimliklerin, mezheplerin, meşreplerin oluşmasına neden olan bir iktidar mücadelesi, kavgası gibi görünse de aslında tüm insanlığı, dinleri, öğretileri ilgilendiren önemli mesajlar taşır. Sadece bir dini temsiliyetin saltanat peşinde koşma ya da saltanat oluşturma arzusunun bir sonucu olarak Kerbela değerlendirilmemeli” diye konuştu.
Kerbela gibi olayların günümüzde de bitmediğini vurgulayan Seçer, “Hemen karşıda, karşı coğrafyada yaşananları tüm dünya gibi bizler de yakından izliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim görevim Mersin’de yaşayan her canlıya hizmet etmek”
Mersin’in çok güzel bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti: “Böyle bir kentte belediye başkanı olduğum için önce Allah’ıma şükrediyorum, sonra da milletimiz bu desteği verdiği için bu güveni verdiği için onlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Onlara minnettarım. Bu sebeple de gecemizi gündüzümüze katarak bu insanlara layık olmaya çalışıyoruz. Mersin, tüm Anadolu coğrafyasının bütün kültürlerini, birikimlerini, değerlerini, renklerini bir potada eritmiş bir kent; Türkiye’nin izdüşümü. Burada yönetici olmak çok zengin bir görev ama sorumluluğu ağır bir görev. Burada her şeyden önce bu kültürlerin, bu insanların huzur ve barış içerisinde yaşamalarını sağlamanız gerekiyor. Ama her toplumda, her ülkede, her şehirde olduğu gibi mutlaka Mersinimizde de bu birliği, bu huzuru bozmaya yeltenen bazı anlayışlar yok değil. Şu anda da hüküm sürüyor; sokaklarda dolaşıyor. Siyasi gelecek uğruna, makam uğruna, mevki uğruna, ekonomik rant uğruna bu ülkenin, bu şehrin huzurunu kaçıranları bu mübarek günde lanetliyorum. Ben belediye başkanınız olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye, etnik yapısı, mezhebi, meşrebi, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün insanlığı, bütün hemşehrilerimi, hatta hemşehri olmayan, hatta vatandaşımız olmayan herkesi kucaklıyorum. Benim görevim Mersin’de yaşayan her canlıya hizmet etmek. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Aşure lokmalarının dağıtıldığı programda, konuşmaların ardından Grup Abdal bir dinleti sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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