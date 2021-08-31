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Toroslar Belediyesi ve Alevi Kültür Derneklerinden cemevinde aşure etkinliği

İHA

Toroslar Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Toroslar Cemevinde aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Toroslar Belediyesi ve Alevi Kültür Derneklerinden cemevinde aşure etkinliği

Toroslar Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Toroslar Cemevinde aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Cemevinde geleneksel olarak gerçekleştirilen program, yoğun ilgi gördü. Kazanlarda kaynatılan aşureler, davetlilere ikram edildi, paylaşmanın en güzel örneği sergilendi.
Kent protokolünün de katıldığı programın açılış konuşmasını Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Değerli yaptı. Değerli, kendilerinin her zaman yanında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek; “Bu güzel Anadolu topraklarında beraber yaşayalım, ülkemize, cumhuriyetimize ve bayrağımıza sahip çıkalım. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a aşure programımıza sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi

“Bizi güçlü kılan hoşgörümüz ve kardeşliğimizdir”
Başkan Yılmaz da aşurenin, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörünün ve bereketin simgesi olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi. Yılmaz, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Hoşgörü ayı olan Muharrem ayında Toroslar Cemevi ile birlikte geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliğimizi yaptık. Birlik ve beraberlik içinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.
Antalya Aksu Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin’e yeni görev yerinde başarılarının devamını da dileyen Yılmaz, “Kaymakamımızla gerçekten çok uyumlu çalıştık. Özellikle pandemi ve tam kapanma süreci olağanüstü dönemdi. Bu virüsün ne olduğunu bilmediğimiz, her gün oturup fikir alışverişinde bulunduğumuz günlerdi. O günlerde bize ağabeyliğiyle, liderliğiyle başarılı bir çalışma yapma imkanı sundu. Kendisine yeniden şahsım, belediyemiz, ilçemiz ve Mersin adına canı gönülden şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Alevi Kültür Dernekleri Genel Sekreteri Ali Özveren de aşurenin, dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diledi.

“Toroslar’da görev yapmaktan çok mutlu oldum”
Antalya’nın Aksu ilçesine atanan Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de Toroslar’dan ayrılacak olmanın burukluğunu yaşadığını belirterek; “İnşallah birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Çok sevdiğim Mersin’den, Toroslar’dan ayrılacak olmaktan dolayı çok üzgünüm ama dostluklarımızı da geride bırakmıyoruz. Bütün dostlarımı, kalbimde, yüreğimde taşıyarak gideceğim. İnşallah orada da bir araya geliriz. Burada ailem ve ben çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından semah gösterileriyle devam eden programda davetlilere aşure ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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