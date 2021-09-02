Otomobil 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Lenger Mahallesinde meydana geldi. Murat Zeren'in kullandığı 33 ZA 476 plakalı otomobil, Işık Ali mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yaklaşık 200 metrelik uçurumdan takla atarak yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan Murat Zeren ve Eyüp Gedik yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Eyüp Gedik, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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