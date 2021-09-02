17. Barış ve Kültür Festivali Tarsus'ta düzenlenen festival kapsamında Barış Paneli, konserler ve çeşitli etkinlikler yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17. Barış ve Kültür Festivali Tarsus'ta düzenlenen festival kapsamında Barış Paneli, konserler ve çeşitli etkinlikler yapıldı

İHA

17. Barış ve Kültür Festivali Tarsus'ta düzenlenen festival kapsamında Barış Paneli, konserler ve çeşitli etkinlikler yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından 17. Barış ve Kültür Festivali düzenlendi.
Etkinliğin Tarsus bölümünde moderatörlüğünü Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’nın yaptığı ''31.01.1943'ten Bugüne Barış'' konulu panele eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ve Yazar Erdoğan Aydın konuk oldu. Panelin açılışında konuşan Başkan Bozdoğan, "Barış, savaşın bittiğinin duyurulmasının ardındaki durumu yani sulh halidir. Böyle tanımlansa da yaşamın türlü açmazlarını aralayan ve pratikte bir çözüm modeli olarak tercih edilen ya da edilmesi gereken karşılıklı anlayış, irade ve tercih olarak da kabul görmektedir. Günümüzde de kendisini savaşla var eden ve kavramı savaşla özdeşleştirilip anlam kazanan barış, yanlış siyasi erkin, yanlış iradelerin, yanlış tercihleriyle bana göre savaşın sonucu değil nedenidir. Şöyle ki savaş çıkaran iradenin süreci barış çözümü kozuyla yürütmesi savaşın nedenleri bakımından da oldukça önem arz etmektedir. Orta doğuda özellikle son 20 yılda yaşanan tabloya baktığımızda da bugünkü Suriye ve Afganistan politikalarını gözden geçirdiğimizde de barış kavramının içini boşaltarak başta söylediğim sulh halini tanımlamasından çok bir senaryonun finali olma durumunu anlatıyor” dedi.
Yazar Erdoğan Aydın ise "Dünyamızın ve Türkiye’nin bu gün ki durumu ve giderek barışa dair edindiğimiz tecrübe bilgiler barışın bundan çok daha öte anlamı olduğunu, barışın öncelikle tüm insanların eşit haklarla yaşama güvencesi, ayrımsız eşit yurttaşlık olduğunu bize her seferinde net olarak gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Bu gün ne yazık ki dünya ve Türkiye olarak bir hayli umut kırıcı bir atmosferde yaşıyoruz. Aslında barışı sadece savaşmama hali değil, insanların güvende yaşama hakkı savaşı gereksizleştiren bir hukuk rejimin inşası olarak tarif ettiğimizde barış kavramı üzerinde demokrasiyi, barış kavramı üzerinden gerçek bir laikliği, barış kavramı üzerinden geleceğe dair çocuklarımıza ülkemize dair hayal kurabilme imkanı olarak ta tarif edebiliriz ve zaten böyle de etmeliyiz. Aslında bu toprakların barıştan yana bilgeleri bize sen sana ne sanırsan ayruğa da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise bundan 500600 yıl önce Yunus’un diliyle seslenirken aslında bize barışın olmazsa olmaz koşullarını anlatıyorlardı. Keza 72 millete bir nazarda bakmayan kırk yıl müderris olsa yine de hakikatte asidir diyen bu ses Anadolu’nun bu barışçıl bilge sesi barışı kurabilmenin imkânının olmazsa olmaz koşulunu, kendi milli aidiyetimizi başkalarının milli aidiyetlerinden üstün onları asimile edebilme, onları dışlayabilme, onları aşağılayabilme imkanından kendimizi uzaklaştırmanın bir zorunluluk olduğunu anlatıyor. Barış konusunda tutarlı bir duruş bizi bu toprakların Yunus Emrelerinin diline Hacı Bektaş’ların diline Mevlana’nın diline, Pir Sultan’ların diline gönlümüzce kulak verebileceğimiz bir atmosfere dönmeyi ve sorgulamayı gerektiriyor” şeklinde konuştu.
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar da barışın herkesin arzu ettiği yaşam olduğunu belirtti. Barış olmadan yaşamanın mümkün olmadığını vurgulayan Sağlar, "Barış, hukuk yolu ile can ve mal güvenliğinin korunduğu sosyal adaletin hep birlikte sağlandığı bir ortam. Bunu geçmişte sadece savaş ve barış diye adlandırıyorduk ama şimdi artık barış kavramının içerisinde savaş ve çatışmadan çok daha öte başka durumlarda gerçekleşiyor. Barış güvenliğinin sağladığı, toplumsal kuralların ortaya çıktığı hukukun evrensel üstünlüğüne inanıldığı ve her şeyden önce insanların haklarının varlığı, soykırımın yapılmadığı, insan haklarının ihlal edilmediği, insana baskı şiddet uygulanmadığı bir anlayışı da barış kavramı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Barışta eşitlik vardır, aynı haklara sahip olunduğu bir eşitlik vardır. Eşitlik diyoruz da gerçekten Dünya’da yada Türkiye’de tam eşitlik kurulmuş mu? Derseniz gerçekten bence tam eşitlik kurulmamış. Çünkü bazılarının hakları diğerlerinden daha fazla. O nedenle o kavramı da değiştirmek gerekiyor. Bana göre aynı haklara sahip eşitlik demek gerekiyor. Bu nedenle barışın varlığını ve devamlığını sürdürmek için üzerimize düşen ne varsa demokrasiye sahip çıkarak başkalarının haklarına saygı duyarak paylaşımcı bir anlayışla yaşamımızı bilinçli bireyler olarak sürdürmeliyiz” diye konuştu.
Festivalde panelin dışında folklor gösterisi, konserler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti Ali Öner: "Vatandaşlık görevimi yaptım, mutluyum"
YEREL HABERLER İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı ...
Mersin'de eğitim öğretim döneminde alınacak tedbirler görüşüldü
YEREL HABERLER Mersin'de eğitim öğretim döneminde alınacak tedbirler ...
Otomobil 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
'30 Ağustos Minikler Zafer Kupası Turnuvası' sona erdi
YEREL HABERLER '30 Ağustos Minikler Zafer Kupası Turnuvası' sona ...
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde akapella ve tango rüzgarları esecek
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde akapella ...
'Dünya Barış Günü' Yenişehir’de türkülerle kutlandı
YEREL HABERLER 'Dünya Barış Günü' Yenişehir’de türkülerle kutlandı
Yenişehir Belediyesi Aşevinde vatandaşlara aşure ikram edildi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Aşevinde vatandaşlara aşure ...
Lamos köprüsünde sona gelindi
YEREL HABERLER Lamos köprüsünde sona gelindi
Expo 2021 Hatay'da, Mersin'in tarihi, kültürel ve bitkisel güzellikleri tanıtılacak
YEREL HABERLER Expo 2021 Hatay'da, Mersin'in tarihi, kültürel ve ...
Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar ...
Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor maçına hazır
10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı
Otomobil sürüye çarptı; 10 koyun öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil sürüye çarptı; 10 koyun öldü, 2 kişi ...
Köpeğin saldırdığı polis şikayetçi oldu, başkan ifade verdi
YEREL HABERLER Köpeğin saldırdığı polis şikayetçi oldu, başkan ifade ...
Filenin sultanlarını yazlık sinemada izlediler
YEREL HABERLER Filenin sultanlarını yazlık sinemada izlediler
Torosları'ın yayalarında pehlivanlar rüzgarı esti
YEREL HABERLER Torosları'ın yayalarında pehlivanlar rüzgarı esti
Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı ...
Akdeniz'de 'Yaz Akşamları' etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de 'Yaz Akşamları' etkinlikleri sürüyor
Tarsus'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı
Tarsus'ta barış güvercinleri uçuldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta barış güvercinleri uçuldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adanalı izleyicilerle buluşacak
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adanalı ...
Mersin'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören ...
Büyükşehir Belediyesinin kursuna giden gençlerin YKS başarısı Mersin Büyükşehir Belediyesinin kursuna devam eden gençlerden 30’u tıp fakültesini, 20’si diş hekimliğini, 18’i hukuk fakültesini kazandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin kursuna giden gençlerin YKS ...
31 yıl önce evlatlık verilen genç kadın, biyolojik ailesini arıyor 31 yıl önce Antalya’da üvey anneleri tarafından ağabeyi ile birlikte çocuk esirgeme kurumuna bırakılan ve Mersinli bir aile tarafından evlat edinilen Elif Yörük, biyolojik ailesini bulmak için destek istedi
YEREL HABERLER 31 yıl önce evlatlık verilen genç kadın, biyolojik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.