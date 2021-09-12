Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısı oldukça düşük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısı oldukça düşük

DHA

Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısı oldukça düşük


Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/Mersin, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu belirterek "Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli yer okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir" dedi.
Bir dizi ziyaret ve toplantı için Mersin'e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Özer, 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda başlandığını belirtti. Bu okullarda 850 bin dersliğin bulunduğunu ifade eden Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterler çerçevesinde tüm okullarda bu kriterlere riayet edilerek bir haftayı tamamladıklarını söyledi.
Özer, 850 bin derslikten sadece 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirlediğimiz kriterler, Covid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitim devam ederken uyulması gereken kuralların çoğu, kıta Avrupa'sında, farklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu, 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı eğitim sisteminden bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli yer okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim içerisinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli var" diye konuştu.
'400 MİLYONLUK YATIRIM DEVAM EDİYOR'
Özer, Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini aktararak "Mersinimiz'de 2021 yılı içerisinde hem mevcut yeni yatırımlar hem de depremle ilgili güçlendirme, yık-yap kapsamındaki 400 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de 2 elektronik sınav merkezi var. Elektronik sınav merkezindeki yaklaşımımız, mümkün olduğunca erişimi artırmaya çalışıyoruz. Kolay erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Mersin'e şu anda 8 yeni elektronik sınav merkezi yapacağız ve bu sayıyı 10'a çıkarmış olacağız. Hakikaten mümkün olduğu kadar özel eğitim anaokullarının erişilebilir, vatandaşlarımızın rahatça hizmet alacağı anaokulları haline gelmesini istiyoruz. Daha önceden sadece 28 ilde varken sayısını 112'ye çıkararak bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık. İnşallah, bunu artırmaya devam edeceğiz. Mersin'de de bir tane özel eğitim anaokulu varmış. 4 özel eğitim anaokulu yapacağız ve bu sayıyı 5'e çıkaracağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili Mersin'de kapasite gayet iyi kullanılıyor. Erdemli ilçemizin bu konudaki talebini kabul ettik. Erdemli ilçemize yeni bir bilim ve sanat merkezi yapacağız. Bunların ödeneklerini inşallah pazartesiden itibaren göndereceğiz, hızlı bir şekilde hizmete alınacak" dedi.
'LİSELER İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜNLERİ ÜRETİYOR'
Özer, daha sonra Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun üretim atölyesinde inşaat teknolojisi alanı öğrencilerinin yaptığı standı gezen Özer, kaba inşaatın aşamalarını gösteren bir ev maketi ile güneş paneliyle çalışan sokak hayvanları besleme evini inceledi. Okulda öğrencilerin ürettiği kolonya, dezenfektan, hijyen ürünleri hakkında da bilgi alan Özer, öğrencilerle sohbet etti. Özer, burada gazetecilere, mesleki ve teknik liselerin koronavirüs sürecinde toplumun ihtiyacı olan ürünleri ürettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2021-09-12 16:25:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal Mersinlilerle buluştu
YEREL HABERLER Tiyatro sanatçısı Genco Erkal Mersinlilerle buluştu
Bakan Özer: "Eğitimi her ilimizde daha üst seviyelere, kaliteyi artıracak şekilde planlayacağız" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlleri ziyaretlerimiz de ihtiyaçları değerlendirip, bürokrasiye takılmadan inşallah yatırımlarımızı hizmete açacağız"
YEREL HABERLER Bakan Özer: "Eğitimi her ilimizde daha üst ...
Seçer: "Ben Mersin için uyumayan bir adamım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çay Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı devam eden 44 bin metre içmesuyu hattı konusunda vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Seçer: "Ben Mersin için uyumayan bir adamım" Mersin ...
Toroslar Belediyesinden 112 ekiplerine pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden 112 ekiplerine pastalı ...
Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarih 30 Eylül
YEREL HABERLER Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son ...
Mersin'de plajlara 10 yeni engelsiz rampası daha yerleştirildi Plajlara yerleştirilen rampalar sayesinde yürüme engeli bulunan vatandaşların denize daha rahat girebilmelerine olanak sağlandı
YEREL HABERLER Mersin'de plajlara 10 yeni engelsiz rampası daha ...
Bakan Özer: "Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bakanlık olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir" "Vakaların çoğu, okul dışı ortamdan kaynaklanıyor"
YEREL HABERLER Bakan Özer: "Covid-19 salgını ortamında en güvenli ...
Gönüllüler leylekler için nöbette
YEREL HABERLER Gönüllüler leylekler için nöbette
Olba Antik Kenti´nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı
YEREL HABERLER Olba Antik Kenti´nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ...
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala ...
Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Seçer: "Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin’e, Türkiye’ye ve dünyaya çevre konusunda katkı vermeye çalışıyoruz” "İklim değişikliği temalı bilim merkezi kuruyoruz"
YEREL HABERLER Seçer: "Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon ...
İki gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER İki gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda ...
Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki tüm lojistik süreçleri yönetecek
YEREL HABERLER Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki ...
Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Göreve yeni başlayan Teksin personeli eğitimden geçti
YEREL HABERLER Göreve yeni başlayan Teksin personeli eğitimden geçti
Dünya Nükleer Birliği: “2020, nükleer enerjinin direnç yılı oldu”
YEREL HABERLER Dünya Nükleer Birliği: “2020, nükleer enerjinin ...
Meme kanseri tedavilerinde başarı şansı artıyor Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır: "20 yaşından sonra her kadın kendini muayene etmeli"
YEREL HABERLER Meme kanseri tedavilerinde başarı şansı ...
Dumlupınar Hürriyet Okulu'nun bahçesi güzelleştirildi
YEREL HABERLER Dumlupınar Hürriyet Okulu'nun bahçesi güzelleştirildi
Tarsus Belediyesi, üreticilere ücretsiz 700 bin fide dağıtacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, üreticilere ücretsiz 700 bin fide ...
Yufkanın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesinde bulunan yufka ekmeğin yapımı kırsalda dağıtılan makinelerle kolaylaştı
YEREL HABERLER Yufkanın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü ...
İş makinesi bir dokundu, minare böyle yıkıldı
YEREL HABERLER İş makinesi bir dokundu, minare böyle yıkıldı
Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" Akdeniz ...
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.