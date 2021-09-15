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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de Ahilik Haftası kısıtlı kutlandı

İHA

Mersin’de Ahilik Haftası kısıtlı kutlandı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince bu yıl 28. gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri, Covid19 salgını nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal edilerek, kısıtlamalı olarak kutlandı.
Ticaret Bakanlığı koordinesinde Mersin Valiliği himayesinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti. Dinçer burada günün anısına Vali Su’ya çiçek taktim etti.
Ahiliğin, Türk tarihinde önemli yeri olduğuna vurgu yapan Dinçer, “800 yıl Anadolu’ya gelen esnaf sanatkar kesiminin, özellikle zanaatkar kesimin ayakta kalmak adına, Anadolu’da tutunmak adına, birlik beraberliği sağladığı, güzel kurallarla kaliteyi öne çıkardığı, tüketici haklarını, iş ahlakını öne çıkardığı, meslekle ahlakın bütünleşmesiyle beraber ortaya çok güzel kaliteli ustaların çıkarıldığı bir kurum ahilik. O kadar güzel kökleşmiş ki, o dönemden cumhuriyet tarihine kadar izlerini sürdürmüştür” dedi.
Ahiliğin bugün ülkede bir çok kurumun yaptığı işleri, tek başına yapan bir kurum olduğunu söyleyen Dinçer, "Bugün SGK’nın sunduğu hizmeti orta sandığı kurarak, yardımlaşmaya dayanışmayı sağlayan, sigortaların, sendikaların görevini üstlenen, mesleki eğitim ve çıraklık eğitimlerini tek başına üstlenen, meslek kuruluşlarının görevini tek başına yerine getiren kurumdur ahilik. Bu anlamda bizim tarihimizde çok önemli yeri vardır. Bizlerde geçmişimizdeki bu güzel meziyetleri günümüzdeki esnafımıza duyurmak adına her yıl ahilik haftasını kutluyoruz. Bu sene ise Covid19 salgını nedeniyle tüm sosyal etkinliklerimiz tertip komitesince iptal edildi. Bu bağlamda sadece protokol ziyaretlerini ve ödül törenini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
"Ahilik, bin yıllık köklü geçmişe sahip bir gelenek"
Mersin Valisi Ali İhsan su ise ahiliğin bin yıllık köklü geçmişe sahip gelenek olduğuna vurgu yaparak, “Bu bin yıllık birimin sonuçlarını bugünde esnaf sanatkarlarımızın içerisinde yaşatıyoruz. Ahilik Haftası kutlamalarının önemli bir sonucu da bu oluyor. Yani geçmişten gelen kültürümüzün yeni nesillere aktarılması, yaşatılması adına hakikaten çok önemli bir kutlama. Bizim kültürümüzde esnaf sanatkar çok önemli yer tutuyor. Doğruluk, dürüstlük, başkasını düşünme, alışverişlerde hesaba kitaba riayet etme, insanları kandırmama, ahde vefa gibi bir çok unsuru ahilik sistemi içirişinde görüyoruz. Bugünde aynı gelenek esnafımız tarafından devam ettiriliyor. Yine usta, çırak, kalfa ilişkisi içerisinde bu güzel adetler yeni nesillere aktarılıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle kutlamalar kısıtlamalı yapılacak. Bu vesileyle tekrar maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyulması kurallarını hatırlatarak haftanızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
'Yılın Ahisi'ne ödül
Ziyarette, tertip komitesince 'Yılın İl Ahisi' seçilen Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi 78 yaşındaki berber Ekrem Pirgon’a, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından 'Ahilik Kaftanı' giydirilip, ahi heykelciği ve onur belgesi verildi.
Ziyaretin ardından Talat Dinçer başkanlığındaki heyet, Cumhuriyet Alanına geçerek Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Başkan Seçer'e ziyaret
Ahilik Haftası kutlama heyeti daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Seçer, ahiliğin, topluma sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sunan 800 yıllık bir kültür olduğunu vurguladı. Kendisinin de henüz 5 yaşındayken dayısının yanında kunduracı çırağı olarak işe başladığını söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Hem siyasal hayatımda hem iş hayatımda en önemli gördüğüm, en değer verdiğim kesim esnaf kesimi. Sizler emekçisiniz. Esnafımız Anadolu kültüründe mahallenin, sokağın abisi demek, fakire fukaraya yardım eden, onun karnının doyuran, hastaysa doktora götüren, üşüyorsa ısıtan esnaftır. Esnaf bizim kültürümüzde böyle görülen bir meslek teşkilatıdır. Bu bağlamda kentle ilgili alacağımız kararlarda esnaf odasının, ticaret odasının görüş, öneri ve yardımlarını istiyoruz. Onların benim yanımda durması, benim işlerimi rahatlatıyor, bizlerde her türü yardımı kendilerine samimiyetle yapıyoruz."
Ziyaretin sonunda bilgisayarlı makine imalatçılığı alanında 'Yılın Çırağı' seçilen Mersin Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Eren Güçlü’ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından şed kuşatılarak plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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