Mersinli balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı

Akdeniz'de 15 Nisan'dan itibaren denizden uzak kalan balıkçılar, yasağın bu gece kalkacak olması nedeniyle son hazırlıklarını tamamlayıp "Vira Bismillah" diyerek denize açılmaya başladı.

Akdeniz'de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle sezonu her yıl olduğu gibi bu senede 15 gün geç açıyor. Mersin genelinden balıkçılar, bugün hem ağların hem de teknelerinin son bakım ve kontrollerini yaparak teker teker açılmaya başladı. Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında bulunun 25 büyük tekne de av yasağının kalkması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kaptanlar, teknelerinin genel kontrollerini yaparken, mürettebatı da ağları atacak duruma getirdi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece 24.00'dan sonra ağları bırakmak için "Vira Bismillah" diyerek yola çıkmaya başladı. Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuk sonrası Mersin körfezine ulaşması planlanan teknelerin gece 00.00'dan itibaren ağlarını atarak sezonun ilk avını yapması planlanıyor. Özellikle Karides avına çıkan balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini aktardı.



2,5 saatlik seyir sonrası avlanma yapacaklar

Her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Kaptanlardan Volkan Taş ,"Nisan'ın 15'inden itibaren başlayan yasakların bitmesini bekliyorduk. Yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek bu gece başlayacağız. Mersin körfezine gideceğiz, karides yakalamak için uğraşacağız. Yaklaşık 2,5 saatlik bir seyrimiz olacak. Ardından 23 saatlik av süremiz olacak. Her avlanma süresi 23 saat arasında değişir. Tekne çok, Allah herkesin nasibini verir. Herkes çok emek harcıyor, kolay değil. Allah herkesin kısmetini bol etsin" dedi.

Karadeniz'de sezonun 15 gün önce açıldığını kendilerinde ise yasakların bugün gece kalkacağını anımsatan güverte reisi Ali Köroğlu, her türlü hazırlıkları ve bakımları yaptıklarını kaydetti.



"Bilinçli avcılık yapınca verimini alıyoruz"

Kendilerinin küçük tekne ile av yaptığını dile getiren balıkçılardan Murat Gürsel, "Büyük teknelerin kendilerine göre masrafları, riskleri var. Allah'ım inşallah şanslarını bol, kısmetlerini helal eylesin. Denizler bereketli. Yasaklara uyduğumuz, bilinçli avcılık yaptığımız sürece bunun verimini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen bir başka balıkçı Halil Güney ise, "Allah kimsenin emeğini boş çıkarmasın. Allah'ın izniyle gece yarısı ağlarımızı atarak başlayacağız "diye konuştu.

