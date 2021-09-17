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Üreticiye badem soyma makinesi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesindeki badem üreticilerine 800 kilogram kapasiteli badem soyma makinası desteği verdi

İHA

Üreticiye badem soyma makinesi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesindeki badem üreticilerine 800 kilogram kapasiteli badem soyma makinası desteği verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin üreticilere aletekipman destekleri devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Gülnar ilçesi Konur Mahallesi ile çevre mahallelerdeki badem üreticilerine 800 kilogram kapasiteli badem soyma makinası desteği verdi.
800 kilogram kapasiteye sahip olan makine, hız azaltıp yükseltme ayarı sayesinde bademleri cinsine göre zarar vermeyecek şekilde soyabiliyor. Makinesi olmayan badem üreticilerinin badem soyma işlemi günlerce sürebiliyor. Üreticiler, yapılan ekipman desteği sayesinde bademleri daha kısa zamanda işleyip piyasaya sürebiliyor. Badem soyma makinesi ile hasat edilen bademlerde işçilik maliyeti ve zamandan da tasarruf sağlanıyor.

“130 üreticimiz makinemiz sayesinde piyasaya daha hızlı bir giriş yapacak”
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığında ziraat teknikeri olarak görev yapan Ramazan Üredi, proje ile iş gücünden tasarruf edildiğini ve ürünlerin daha kısa zamanda piyasaya sürülebileceğini belirterek, “Gülnar ilçesinde Konur Mahallemize bu yıl hasattan önce bir adet badem soyma makinası teslim ettik. Bu sayede üreticilerimiz hem işçilikten hem de zamandan tasarruf ettiler. Artık bademlerini gündüz hasat edip, akşam tekrar kavlatmak için uğraşmıyorlar. Hasat ettikleri ürünlerini makine sayesinde çok kısa bir zamanda evlerine götürüyorlar. Bu sayede üreticilerimiz piyasaya daha erken ve kaliteli mal sunuyor. Toplamda 130 üretici faydalanacak. 130 üreticimiz makinemiz sayesinde piyasaya daha hızlı giriş yapacak” dedi.
Badem üretiminin fazla olmasından dolayı badem soyma makinasını tercih ettiklerini ifade eden Konur Mahalle Muhtarı Hüseyin Akar, “Mahallemizde önceden bademlerimizi elle soyuyorduk veya başka köylerde, başka kişilerin makinası vardı, onlarla soyduruyorduk. Badem soyma makinasını bu sene gönderdiler, Allah razı olsun Başkanımızdan” diye konuştu.
Badem soyma işinin önceden imece usulüyle ya da işçi tutularak yapıldığını, satış fiyatının düşük olması nedeniyle de kazanılan paranın işçiye gittiğini aktaran Akar, makine sayesinde bu sıkıntılarının biteceğini ifade etti. Makine olmadan önce badem soyma işlemini nasıl yaptıklarını da anlatan Akar, “Badem soyulurken komşuların gelir veyahut kardeşlerin gelir, akrabaların gelir, çocukların yardımcı olur. Yardımlaşıp, beraberce yapıyorduk. Makinayla yapılan iş başka, elle yapılan iş başka. Elle yapılan iş 5, 10 günde yapılıyorsa, bununla 3 saatte, 5 saatte soyuyorsun. Önceden getiriyorduk çuvallarla, yanlarında ceviz getiriyorduk. Bir anda hepsini yapamıyorsun. Mutlaka ya yanında çoluğun çocuğun fazla olacak ya da çalışan işçin fazla olacak. İşçi parası versen, zaten kazancın olmuyor" şeklinde konuştu.

“Bu makinenin gelmesi bize büyük avantaj sağladı”
Gübre ve mazot fiyatlarının da kendilerini zorladığını belirten Akar, “Bunun ilacı var, işçisi var, her şey bir masraf yani. O açıdan bu makinenin gelmesi bize büyük avantaj sağladı. Allah razı olsun. Başta Vahap Başkanım ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Üreticilerden Tenzile Yadigar Ak, bölgede çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini ve zamandan tasarrufun bu yüzden önemli olduğunu ifade ederek, “Daha önce insanlar elleriyle yapıyorlardı. Elle yapmak bir hayli zaman alıyordu. Aynı zamanda insanların ellerini tahriş ediyordu. Bunlardan kurtulduk. Zamandan tasarruf ettik. Çiftçi 24 saat çalışır. Kalan zamanlarımızda diğer işlerimizi yapıyoruz. Burada tek ürün üretilmiyor, insanlar tek ürüne bağımlı kalmıyor; elma yapıyor, badem yapıyor, üzüm yapıyor, farklı ürünler üretiyor. Zamandan kazanmak çok önemli bir duygu. Tonajı yüksek olduğunda onu temizlemek uzun zaman alıyordu. Başka işlerine yöneliyorsun, başka ağaçlarına bakıyorsun, elamana bakıyorsun, evdeki işlerini yapıyorsun. Zamanını bahçende kullanıyorsun, sebzende, meyvende kullanıyorsun. Kendine özgü bir zaman oluyor değerlendirmen gereken” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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