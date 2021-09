Mezitli Belediyesi’ne Rusya’dan müzik ödülü

Mezitli Belediyesi’nin desteklediği sanatçı Tamay Özaltun, “Uluslararası Antik Kentlerin Sesleri” yarışmasında 1’inci oldu.

Hazırladığı projelerle iki dünya birinciliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda sayısız ödülün sahibi olan Mezitli Belediyesi ülkeye bir ödül de müzik alanında getirdi. Rusya Ryazan Uluslararası Antik Kentler Forumu’nun “Antik Şehirlerin Kültürel Kodu” temalı 2021 yılı “Uluslararası Antik Kentlerin Sesleri” yarışmasında Mersinli sanatçı Tamay Özaltun, folklorik kıyafetlerle sergilediği iki türkü ile 1’incilik kürsüsüne çıktı. Sanatçı Özaltun, Rusya, Azerbaycan, Arnavutluk, Özbekistan, Çin, Malezya, Filistin, Beyaz Rusya, Moldova, Türkiye ve Japonya dahil olmak üzere 500 yılı aşan geçmişleri ile 11 ülkeden 53 halk müziği sanatçısının katıldığı yarışmada Mezitli Belediyesi’nin desteği ile “Silifke’nin Yoğurdu” ve “Gökyüzünde Tüten Olsam” türkülerine Mezitli Soli Pompeiopolis Antik Kentinde klip çekti. Hürrem Betül Levent Erdal ve Nuran Kurtuluş’un Genel Koordinatörlüğünü, İlhan Cavit Sayar’ın kamera ve kurgu, Şahin Yıldırım’ın drone kamera, Egemen Batmaz ve Bilge Kurtuluş’un TürkçeRusça çevirilerini yaptığı klip Rusya’da büyük yankı uyandırdı.

“Mezitli her şeyin en güzeline layıktır”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da davetli olarak katıldığı gecede Mezitli Belediyesini, büyük Türk ozanı Karacaoğlan’ın 300 yıllık türküsünü evrensel tınılarla birleştiren, kanun sanatçısı Ahmet Baran’ın aranjesiyle temsil eden başarılı sanatçı Özaltun, muhteşem bir performans sergiledi. Ses ahengi ve sempatik hareketleri ile tüm organizasyon görevlilerinden tam not alan Özaltun birincilik ile ödüllendirildi.

Rusya’da birincilik sevincini sanatçılarla birlikte paylaşan Başkan Tarhan, “Uluslararası platformlarda pek çok başarı elde etmiş Mezitli Belediyesi olarak kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunmuş olmaktan dolayı gururluyuz. Mezitli’de yaşayan ünlü kanun sanatçımız Ahmet Baran ve genç, başarılı ses sanatçımız Tamay Özaltun’un göz kamaştıran performanslarıyla ülkemizi Rusya’da temsil ettiler. Genç Kategorisi’nde başarılı ses sanatçımız Tamay Özaltun’un birincilik ödülü ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mezitli her şeyin en güzeline layıktır” dedi.

