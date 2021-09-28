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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su’dan hayırsever vatandaşa madalya ve takdir belgesi

İHA

Vali Su’dan hayırsever vatandaşa madalya ve takdir belgesi

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapan hayırsever vatandaş Halil Uslu’ya altın madalya ve berat belgesi takdim etti.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, takdim törenine TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz ve TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile bağışçı Halil Uslu katıldı.
Vali Su, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapan hayırsever Halil Uslu’ya bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Vakfın Mersin Bölge Temsilcisi Karadeniz ise vakıf hakkında bilgilendirmede bulunarak, bağışta bulunan Uslu ve tüm bağışçılara şükranlarını sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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