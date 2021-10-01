Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı

İtfaiyenin dalgıçları suyun altında da üstünde de göreve hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Silifke ilçesinde, gemiyle KKTC'ye kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 8 mülteci, gizlendikleri tırın dorsesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mersin Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Seka Limanı içerisindeki bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, limandaki bir gemiyle KKTC’e gidecek olan tırın dorsesinde eşyaların arasına gizlenmiş halde 8 Suriyeli mülteci yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü A.E., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.