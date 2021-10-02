Mersin Valiliğinden kadın polisin intiharına ilişkin açıklama

Mersin Valiliğince, 26 Eylül tarihinde polis memuru Nagehan Ekiz'in intiharına ilişkin bazı medya organları ve sosyal medyada yer alan haberlerin üzüntü verici olduğu bildirildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nagehan Ekiz’in 26 Eylül günü intihar etmesi hadisesi üzerine bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür" denildi.

Açıklamada, intihar eden Nagehan Ekiz'in, 27 Ağustos 2021 tarihinde Mezitli'de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında bir defaya mahsus görevlendirildiği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süre içerisinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır. Konu ile ilgili olarak merhumenin intiharından sonra, emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül 2021 günü tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır. Merhumenin acılı ailesine ve polis teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz."

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