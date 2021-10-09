Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ödüllü roman ve fotoğraf yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersine Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) tarafından düzenlenen roman ve fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021 olan yarışmaların şartnameleri mersin.bel.tr/romanyarismasi ve mersin.bel.tr/fotografyarismasi sayfalarında yayımlandı.

Edebiyatın insana kazandırdığı değerleri çoğaltmak, yazın dünyasına devinim katmak ve yeni yazarlar ile yapıtlar kazandırmak amacıyla düzenlenen Mersin Roman Yarışması’nın son başvuru tarihi 15 Kasım 2021 saat 17.00 olarak belirlendi. Ali Bilir, Sadık Arslan ve Orhan Özdemir tarafından 15 Kasım30 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak ön seçici kurul değerlendirmesinin ardından yarışmaya başvuran eserler, seçici kurul değerlendirmesine sunulacak. İpek Ongun, Jale Sancak, Turan Ali Çağlar, Öner Yağcı ve Hidayet Karakuş’tan oluşan seçici kurul değerlendirmesinin ardından birinci olan esere 10 bin lira ödül verilecek. Yarışmada ayrıca 5 bin lira değerinde bir seçici kurul özel ödülü de verilecek. Gelen dosyalar arasında ödüle layık bir eserin bulunmaması durumunda ise yarışmaya katılan hiçbir esere ödül verilmeyecek.

15 Kasım saat 24.00’e kadar başvuruları devam eden fotoğraf yarışmasının konusu “Pandemide Mersin” olarak belirlendi. “Pandemide Neler Çektik” sloganıyla yapılan yarışmaya başvurular, en fazla 4 fotoğrafla yapılabilecek.

Jüri komitesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Hulki Muradi, Erol Özer, Hayrettin Kırdı, Tahsin Altınok, Sevtap İnal, Necdet Canaran, Turan Sezer, İspir Kırbeci gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın sonuçları 29 Kasım 2021’de açıklanacak.

Yarışmanın 1’incisine 3 bin lira değerinde dijital fotoğraf makinesi, 2’ncisine 2 bin lira değerinde dijital kompakt fotoğraf makinesi, 3’üncüsüne bin 500 lira değerinde mini 11 siyah fotoğraf makinesi ve 10’lu film verilecek. 650 lira değerinde teknolojik market alışveriş çeki ödüllü sevgi ve iyileşme yılı jüri özel ödülünün de bulunduğu yarışmada ayrıca 3 adet 450 lira değerinde teknolojik market alışveriş çekinden oluşan mansiyon ödülü sahibini bulacak.

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