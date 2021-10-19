Yakaköy Mezbahası yenilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakaköy Mezbahası yenilendi

İHA

Yakaköy Mezbahası yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Mezbahaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde Mersinlilere hizmet sunan Yakaköy Mezbahası, yapılan yenileme çalışması sonrasında modern bir yapıya kavuştu.
Yenileme sisteminin yapıldığı mezbahada kesim işleminin yapıldığı tüm zemin epoksi ile kaplanırken, tüm duvarlar boyandı. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların muhafaza edildiği padokların da yenilendiği mezbaha, bölgede örnek gösterilecek bir yapı haline geldi. Mezbahanın yenilenmesinin ardından tüm ilçelerde etiketleme sistemi başlatıldı. Büyükşehre ait tüm mezbahalarda, kesim işlemlerinin ardından etlere, üzerinde sahibinin adı, son kesim tarihi, son tüketim tarihi, etin protein ve yağ değeri gibi bilgilerin yer aldığı etiketler yapıştırılacak.

Tüm ilçelerdeki mezbahane personeline eğitim verildi
Yakaköy Mezbahasında yenileme çalışmalarının sürdüğü dönemde Büyükşehir Belediyesine ait mezbahaların bulunduğu 7 ilçedeki personele ISO 22000 Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında eğitimler verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele sertifikaları teslim edildi. Kurban Bayramı’nın hemen ardından yenileme çalışmalarına başladıklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yakaköy Mezbahası görevlisi veteriner hekim Şaban Kalkan, yenilemede en önemli çalışmanın zemin kaplaması olduğunu vurguladı. Kesimhane zemininin tamamının epoksi ile kaplandığını dile getiren Kalkan, “Duvarlar boyandı. Padoklar yenilendi, temizlendi. Kırık, çıkık, döküntülerimizin hepsini tamir ettirdik. Şu anda tam istenilen seviyeye denk getirdik” dedi. Çalışmaların modern şekilde yapıldığını da belirten Kalkan, “Şu an bu bölgede örnek gösterilebilecek kesimhane haline geldik” ifadelerin kullandı.
Tadilat süresince kent genelindeki mezbahalarda görev yapan tüm personele ISO 22000 Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında eğitim verdikleri bilgisini paylaşan Kalkan, “Yüz yüze eğitim yaptık ve sertifikalarını almalarını sağladık. Tabi bu arada da HACCP ile ilgili istenen tüm belgeler, gıda yönetmeliğine uygun bir şekilde tamamlandı” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesine ait tüm mezbahalarda yeni uygulamaya konulan etiket sistemi hakkında da bilgi veren Kalkan, “Yaptığımız en önemli çalışmalardan biri etiketleme sistemidir. Etiketleme sistemi şu anda üreticiden tüketiciye kadar, hayvanın bize geldikten sonra çıkışı; hayvan sahibi, gıdası, protein oranı, yağ oranı hepsi ölçülerek etiketleniyor ve tüketiciye sunulmak üzere yollanıyor. İnsanlar böylelikle yediği etin menşeini bilecekler, süresini bilecekler, hangi gün kesildiği, kimin malı olduğu, hangi yemle beslendiğine dair tüm bilgileri içeriyor. Mersin Büyükşehir de kesilen tüm etleri vatandaşlarımız güvenle yiyebilirler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Sporcu Miray Ulaş, bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Milli Sporcu Miray Ulaş, bronz madalya ile döndü
Mersin'de 'Un Dağıtım Projesi' ile 64 bin aileye ulaşılacak
YEREL HABERLER Mersin'de 'Un Dağıtım Projesi' ile 64 bin aileye ...
Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırı 50 kilometreye düşürüldü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin lobisini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırı 50 kilometreye ...
Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti, 334 kuş türünün göç alanında bulunuyor
YEREL HABERLER Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan ...
Mut Belediyesi’nden mobil tahsilat kolaylığı
YEREL HABERLER Mut Belediyesi’nden mobil tahsilat kolaylığı
Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Tarsus Belediyesi ‘Et Market’ açıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi ‘Et Market’ açıyor
Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
MTOSB Başkanı Tekli, İzmir’de Emniyet Müdürü Şahne ile buluştu
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli, İzmir’de Emniyet Müdürü Şahne ...
Yenişehir Proje Anadolu İHL, Türkiye 1.'si oldu
YEREL HABERLER Yenişehir Proje Anadolu İHL, Türkiye 1.'si oldu
Toroslar'da 'Kivi Festivali' coşkusu
YEREL HABERLER Toroslar'da 'Kivi Festivali' coşkusu
Eşini öldürüp, intihar etti/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, intihar etti/ Fotoğraflar
Eşini öldürüp 3. kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldürüp 3. kattan atlayarak intihar etti
Akdeniz’de kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Akdeniz’de kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği ...
Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna ...
Eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, intihar etti
Iğdır İlkokulu ve Ortaokulu baştan sona yenilendi
YEREL HABERLER Iğdır İlkokulu ve Ortaokulu baştan sona yenilendi
Aksıfat Barajı'nın yüzde 83'ü tamamlandı
YEREL HABERLER Aksıfat Barajı'nın yüzde 83'ü tamamlandı
Akkuyu NGS, yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak Akkuyu NGS, Türkiye’nin yeşil kalkınmasının anahtarı olacak
YEREL HABERLER Akkuyu NGS, yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ...
Mersin'de Mevlid Kandili'nde 20 bin kandil simidi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de Mevlid Kandili'nde 20 bin kandil simidi ...
Prof. Dr. Yılmaz: “Menopoz bir hastalık değildir, normal bir süreçtir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yılmaz: “Menopoz bir hastalık değildir, ...
Mut’taki tarihi Taşhan’da klasik müzik konseri
YEREL HABERLER Mut’taki tarihi Taşhan’da klasik müzik konseri
Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda 69 sporcu mücadele etti
YEREL HABERLER Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi Mersin ...
Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor Pandemi ve orman yangınları nedeniyle kapalı bulunan 1 Eylül itibariyle kapılarını tekrar ziyaretçilere açan Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı'nı kısa sürede 15 bin kişi ziyaret etti Ziyaret edenlerin hayran kaldığı şelaleden akan berrak sudaki balıkların çıplak gözle izlenebilmesi ise ayrı bir keyif veriyor Son zamanlarda özellikle Rus turistlerle, gurbetçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği tabiat anıtı şelale kuraklıktan etkilenmeden aynı coşku ile akmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.