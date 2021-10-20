Kaymakam Bayraklı'ya 'fahri hemşehrilik beratı' verildi

Gülnar Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan kararla İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'ya 'fahri hemşehrilik beratı' verildi.

Gülnar’da göreve başladığı günden bugüne, ilçe yararına ışık tutacak projelerin hayata geçirilmesinde ve hizmetlerinden dolayı, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'ya, Belediye Meclisinin 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısında, oy birliğiyle 'Mersin ili Gülnar ilçesi fahri hemşehrilik beratı' verilmesine karar verildi.

Bu kapsamda 'muhtarlar günü' kutlama programında, 'fahri hemşehrilik beratı', Kaymakam Bayraklı'ya Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan Ünüvar, programda yaptığı konuşmada, "İlçemize atandığı günden bu güne kadar özverili çalışan, ilçemiz yararına ışık tutacak projelerin hayata geçirilmesinde, ilçemizde yetiştirilen ürünlerin ve ilçemiz sınırları içerisinde bulunan turizme yönelik yerlerin, ürünlerin tanıtımına, sosyal ve kültürel çalışmalara büyük katkılar sağlayan, yaptığı hizmetlerden dolayı ve ilçe halkımızın da sevgisini kazanan Kaymakamımız Yunus Emre Bayraklı'nın fahri hemşehrimiz olması için belediye meclisimizde karar aldık. Kendisine ilçemiz için yaptığı çalışmalar ve belediyemizle ortak yürüttüğümüz projelerde gösterdiği özveri ve uyum için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Bayraklı ise 'fahri hemşehrilik beratı'nı almaktan onur duyduğunu dile getirerek, "İlçemize bir şeyler yapabiliyorsak, bir şeyler ortaya koyabiliyorsak, bunu hep birlikte başarıyoruz. Gülnar halkının sevgisini kazanarak bu beratın düzenlenmesi şahsımı mutlu etmesinin yanı sıra duygulandırdı. Biz de artık Gülnar’ın bir ferdiyiz, Gülnarlıyız. Hizmet adına çıktığımız bu yolda hep birlikte elimizden geldiği ölçüde hizmet etmeye devam edeceğiz. Almış olduğum en özel ve anlamlı belgelerden biri olan bu beratı bana layık gören herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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