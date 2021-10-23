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Kız çocuklarına burs imkanı verecek ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı, Kır Çiçekleriyle buluştu

İHA

Kız çocuklarına burs imkanı verecek ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı, Kır Çiçekleriyle buluştu

İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini Projesi” kapsamında geliriyle kız öğrencilere burs imkanı sağlayacak olan ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının Türkiye’deki ilk tanıtımı Mersin’den başladı. İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’le birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçeklerini ziyaret ederek, ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını sporcu kız çocuklarına hediye etti.
İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini Projesi” kapsamında yayımlanan ve kız öğrencilere burs imkânı sağlayacak olan ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının tanıtımını Mersin’den başlattı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, İstanbul Vakfı Koordinatörü Büşra Kiriş ve beraberindeki heyet, ardından ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ etkinliğine katıldı.

Sporcu kız çocukları ‘İlham Veren Adımlar’ı hemen okumaya başladı
“İlham Veren Adımlar” kitabının tanıtımı için Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında kırsal mahallelerden gelerek Mersin’de öğrenim gören 55 sporcu kız çocuğuyla buluşan İmamoğlu, Seçer ve Karalar; sporcu kızlarla keyifli vakit geçirdi. Kız çocuklarına kitabı tanıtan Dilek İmamoğlu, ardından onlara hayallerini sordu. İmamoğlu, çocukların hayalleri üzerine “Başkalarına ilham verecek başarı hikayeleri görüyorum burada” dedi.
55 sporcu kız çocuğu, ziyarette çeşitli dans gösterileri de sergileyerek şarkılar söyledi. Dilek İmamoğlu, Nuray Karalar, Meral Seçer ve Perihan Yücel’e Atatürk portreli tablolar da hediye eden kız çocukları, ardından merak ettikleri soruları yöneltti. Sohbet esnasında keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşanırken, ziyaretin sonunda sporcu kızların misafir edildiği Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdunu gezen Dilek İmamoğlu, anı defterine duygularını yazdı.

“Bu kitap eminim hepsine ilham kaynağı olacak”
İmamoğlu, “Büyüt Hayallerini Projesi” kapsamında ilk geziyi Mersin’e yaptıklarını ve Kır Çiçekleriyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Amacımız, Büyüt Hayallerini Projesiyle birlikte İlham Veren Adımlar kitabımızı Türkiye’nin dört bir yanındaki kız çocuklarına ulaştırmak. İlk ayağı bugün Mersin’de gerçekleşti. Kır Çiçeklerindeki kızlarımıza kitabı ulaştırdım. Bu kitap eminim hepsine ilham kaynağı olacak. Ama ben görüyorum ki, onların hepsinden kendilerinden sonra gelecek nesildeki kızlara ilham olacak çok güzel başarılı hikayeler çıkacak. Bugün sohbetimizden onu anladım. Eğitim amaçlı bir projenin geliriyle kız çocuklarımıza burs vereceğiz. Onlara katkı sağlayacağız. Kır Çiçeklerinde de aynı amaç yapılıyor. Dolayısıyla güzel şeyler birbirini buldu ve biz burada kızlarımızla buluştuk” diye konuştu.

“İlk desteği Meral Seçer’den aldığım için teşekkür ediyorum”
Kız çocuklarının eğitimine destek veren bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Projeyi ilk anlattığımda, Meral Seçer’le konuştuğumuzda projeye gerçekten inandı. İlk desteği de ondan aldığım için teşekkür ediyorum. Toplumun ilerlemesi ve daha aydınlık bir seviyeye ulaşması için kız çocuklarının eğitimi çok önemli. Bizim amacımız zaten bu; yarının kadınları bugünün kızlarının güçlü eğitiminden geçiyor. Dolayısıyla burada çok güzel bir buluşma oldu. Zaten kızlarımız da bu ilhama hazır ve devamlı hayallerini büyütecekler. Onların büyüyen hayallerine de biz destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kır Çiçekleri ile bu kitap aslında aynı amaç üzerinde yürüyor”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise Dilek İmamoğlu ile bir süre önce görüştüklerini belirterek, “Kır Çiçekleri ile bu kitap aslında aynı amaç üzerinde yürüyor. Kır Çiçeklerindeki amaç kırsalda yaşayan, imkanları kısıtlı olan kız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak, sporcu çocuklar yetiştirmek, sporun yanında başka meslek edinmek istiyorlarsa o desteği vermek. Dilek Hanımın bu projesi gerçekten çok kıymetli. Toplumumuzun güçlenmesi için en başta kız çocuklarının güçlenmesi ve bunun için de eğitimi gerekiyor. Bu kitabın içinde ilham veren 40 tane hikaye var. Bu hikayelerin kız çocuklarımızın var olan ilhamını daha da artıracağını düşünüyorum ve her zaman bu projeye destek vereceğiz” dedi.

“Kızların okuması bizim için çok önemli”
Nuray Karalar ise proje için Dilek İmamoğlu’na, ev sahipliği için de Meral Seçer’e teşekkür ederek, “Ben de bir cumhuriyet öğretmeni olarak onları davet ettim zaten. İnşallah ikinci ayak da Adana olur. Kızlarımızı seviyoruz. Onların okuması bizim için çok önemli. Onlar Türkiye Cumhuriyetini ileriye taşıyacak sporcularımız. Kızlarımız hayallerindeki çeşitli meslekleri saydılar. Biz de onlara bu güveni, bu desteği her zaman vereceğiz. Her zaman yanlarındayız” diye konuştu.
Dilek İmamoğlu ve Meral Seçer, Kır Çiçekleri ziyaretinin ardından Çamlıbel Sokak Festivaline katılarak, alanda kurulan stantları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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