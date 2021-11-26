Mersin Valiliğinden CHP mitingine ilişkin açıklama

Mersin Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenmek istenilen mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamaların ve haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’nun 6. maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Mersin'de toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının, CHP İl Başkanlığının da görüşü alınarak belirlendiği ve mutat vasıtalarla ilan edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle 'Kent Merkezi Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Meydanı' miting alanı olarak belirlenmediğinden, bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir. CHP İl Başkanlığınca valiliğimize verilen 25 Kasım 2021 tarihli dilekçe ile 'Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting Alanı'nda yapılmak istenilen mitingin uygun görüldüğü bildirildiği halde, İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir" denildi.

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