Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram Budama işçisi limonu bin liradan satışa çıkardı

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Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.

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