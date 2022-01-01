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Kuraklığa dikkat çekmek için denize girdiler

DHA

Kuraklığa dikkat çekmek için denize girdiler


Mithat ÜNAL/ MERSİN, (DHA)MERSİN Bozyazı'da İlçe Sağlık Müdürü Bahadır Karakoç öncülüğünde bir grup, 2013´ten bu yana sürdürdükleri ve her yıl bir temanın işlendiği 1 Ocak´ta denize girme etkinliğini, 2022'de kuraklığın önüne geçmek için 'Doğamızı ve suyumuzu koruyalım' teması ile gerçekleştirdi.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş ve fotoğrafçılık ekibinin de katıldığı etkinlikte doğaseverler, önce gökyüzündeki bulutlarla fotoğraflar çektirdi. Doğaseverler, daha sonra kendilerini Akdeniz´in sularına attı. Organizasyonun öncüsü İlçe Sağlık Müdürü Bahadır Karakoç, geçen yıl etkinliği pandeminin gölgesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yaptıklarını ancak bu sene daha rahat gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl Bozyazı sahilinde 8'incisi gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Karakoç, "Su tasarrufu çok önemli" dedi.
Orman İşletme Müdürü Gübeş ise "Geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için doğaya, ormanlara, suyumuza sahip çıkarak, yangınlara engel olarak, tedbirlerimizi alacak, daha yaşanası bir dünyayı torunlarımıza bırakabiliriz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından grup, 'Doğayı koru, suya sahip çık' diyerek kendilerini denize bıraktı.
Danimarka´dan gelen gurbetçi iş insanı Metin Temur Kaynak, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve herkese teşekkür etti. 
Etkinliğin sonunda ise kıyıda yakılan ateşte hem Torosların mantarı pişirildi hem de etrafında yöresel oyunlar oynandı. 
 
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Bozyazı Mithat ÜNAL
2022-01-01 16:07:36

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