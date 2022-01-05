"En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" eğitimleri sürüyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklanmaya göre, ekipler çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçerek anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği “En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi” kapsamında, Tarsus, Akdeniz, Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Mut ilçelerinde bin 430 kadına eğitim verdi.

Anneler ve anne adaylarına yönelik düzenlenen eğitimlerde, uyuşturucu kullanımında erken tespit ve müdahalenin önemini vurgulayan jandarma personeli, anneler ile sağlanacak işbirliği sayesinde uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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