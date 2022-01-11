Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (4)

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MERSİN'DE SARSINTI ANI, İŞ YERİ KAMERASINDA

Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi. Özellikle bazı yüksek katlı binalarda hissedilen deprem anının, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu aksesuarı satılan mağazadaki ürünlerin 10 saniye boyunca sallandığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Öte yandan deprem anında iş yerinde olan fırın çalışanı Mehmet Çiçek de sarsıntıyı hissettiğini, tezgahtaki eşyaların kaydığını, kısa süreli paniğin ardından işinin başına yeniden döndüğünü söyledi.Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mithat ÜNAL

2022-01-11 16:57:13



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