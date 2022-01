Eski nişanlısının sokak ortasında öldürdüğü Raziye toprağa verildi (3)

DAHA ÖNCE DE EVİNE SİLAHLA SALDIRMIŞ

Mersin'de eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25) öldüren Barış Can Uçuk'un (24), 2017'de Raziye´nin evine düzenlediği silahlı saldırı nedeniyle 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 1,5 ay kadar tutuklu kaldığı ortaya çıktı.

Raziye Oskay'ın avukatı Işıl Akan, Mersin Barosu'nda değerlendirmelerde bulundu. Akan, "5 yıl önce aynı kişi Raziye´nin evine silahla saldırmış, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılanmış ve 1,5 ay kadar tutuklu kalmıştır. Dava sonrası da failin tehdit ve benzer eylemleri sürekli devam etmiş, davalar, şikayetler, uzaklaştırma kararları faili durdurmamış ve geçtiğimiz yıllarda Raziye, can korkusu ile son çare olarak izini kaybettirmeye karar vermiş, her türlü telefon vs gibi şahsi bilgilerini değiştirerek İstanbul'a yerleşmiş ve orada çalışmaya başlamıştır. Ancak fail bir süre sonra Raziye´yi orada da bulmuş ve iş yerine gidip gelmeye başlamıştır" dedi.

'SOKAK ORTASINDA KATLETMİŞTİR'

Raziye'nin, Barış Can Uçuk'tan kaçamayacağını anlayınca ailesiyle yaşamak üzere Mersin'e döndüğünü kaydeden Akan, "2021 yılı içinde failin artan eylemleri nedeniyle tarafımızca yeniden şikayetçi olunmuş olup cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlarından halen soruşturması devam eden bir savcılık dosyası daha vardır. Bu dosyada fail adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, serbest kaldıktan sonra uzaklaştırma kararlarını hep ihlal etmiş, her gün Raziye´nin iş yerine gelmiş, her gün tehdit mesajları atmaya devam etmiştir. Bu vahim durum ve delilleri sunmak sureti ile adli kontrol kararlarına itiraz edip Raziye´nin artık can güvenliği olmadığı yönünde dilekçeler vermişsek de ne yazık ki fail tutuklanmamıştır. Geldiğimiz noktada ise fail hiçbir zaman durmak bilmemiş ve gencecik bir kadını, Raziye´yi sokak ortasında katletmiştir" diye konuştu.

