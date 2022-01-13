Akdeniz Belediyesi, bu yıl 7 bin öğrenciye eğitim desteği verecek Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi kapsamında bu yıl yaklaşık 7 bin ortaokul ve lise öğrencisi, lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesi, bu yıl 7 bin öğrenciye eğitim desteği verecek Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi kapsamında bu yıl yaklaşık 7 bin ortaokul ve lise öğrencisi, lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanabilecek

İHA

Akdeniz Belediyesi, bu yıl 7 bin öğrenciye eğitim desteği verecek Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi kapsamında bu yıl yaklaşık 7 bin ortaokul ve lise öğrencisi, lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanabilecek

Akdeniz Belediyesinin geçen yıl hayata geçirdiği ‘Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi Programı’, bu yıl yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla devam edecek. Ücretsiz sunulan eğitim programı kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanabilecek.
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan ve bu yılda da devam edecek olan ‘Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis üyeleri, birim ve okul müdürleri, eğitimciler ve veliler katıldı.

“Gelecek nesli hazırlamazsak bir geleceğimiz de olmaz”
Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan Başkan Gültak, projeyi geçen sene başlattıklarını belirterek, Akdeniz’de yaşayan vatandaşların, diğer merkez ilçelere göre ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda dezavantajlı olduğunun altını çizdi. Akdenizli öğrencilere sağlanan eğitim programının içeriğindeki zenginliğe dikkat çeken Gültak, “Gelecek neslimizi geleceğe hazırlamazsak bir geleceğimiz de olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak geleceğe emin adımlarla ilerleyen gençler, güçlü nesiller yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

“Akdenizli kadınlara, gençlere ve çocuklara özel önem veriyoruz”
Zeki ve üstün yetenekli çocukları tespit ederek Mersin Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezine yönlendirdiklerini, eğitim materyallerini de karşıladıklarını anlatan Gültak, “Bu çocuklarımızın evlerine gittik, onları üniversiteden hocalarımızla görüştürdük. Zeki çocuklarımıza burs bağlanmasını sağladık. Bilabedel kiraladığımız Metropol gökdelen binasının 29’uncu katını da etüt merkezi haline getirip 180 gencimize ücretsiz üniversite hazırlık kursu veriyoruz. Ailelerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı, ücretsiz yaz kampları ve gezilere götürüyoruz” dedi.

“Akdeniz’de çok zeki çocuklarımız var”
Eğitim programının; öğrenciler için hazırlanmış çok profesyonel bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, öğrencilerin dilediği her yerde ders çalışıp, on binlerce soruya ulaşabileceğini, zorlandığı soruların çözümünü tek tıkla izleyebileceğini söyledi. Geçen yıl sunulan program sayesinde özel ders almadan, sadece hediye edilen YKS eğitim seti ile çalışarak üniversiteye hazırlanan İclal Kurt örneğini hatırlatan Gültak, “İclal kızımız bizim kahramanımız. Tabi filmlerdeki gibi değil, gerçek bir kahraman. İclal kızımızın ailesinin maddi durumu iyi değil. Annesi ile yaşıyor. İclal, AnneKız projemiz ile yaz kampına gitti, ilk kez denize girdi, ilk kez farklı bir ortamda bulundu. Yaşadıklarından etkilenip, ‘Okuyup iyi bir yer kazanacağım’ dedi. Geçen yıl sağladığımız eğitim akademisi programı sayesinde İclal kızımız, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Bugünden itibaren yeni İclalleri, Ayşeleri, Fatmaları, Ahmetleri bulalım. Akdeniz’de çok zeki çocuklarımız var, yeter ki onlara eğitimde fırsat eşitliği ve imkan sağlayalım. Seneye yeni İclal hikayelerini anlatmak dileğiyle, toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu tür programlar, eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor”
Kaymakam Pamuk ise Akdeniz’in; dezavantajlı kesimlerin yoğun yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, “Ne yazık ki, eğitimde fırsat eşitliğinde de makas giderek açılıyor. İşte bu tür programlar, eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlayacak önemli programlar. Son 34 yıldır Akdeniz’de, eğitimde okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi noktasında belediyemizin çok büyük desteğini gördük. Belediye başkanımız, hiçbir şeyi esirgemeden eğitim kurumlarımıza destek oldu. Eğitimde başarı için, fiziki altyapının düzgün olması önemli. Şimdi de eğitimin kalitesi ve başarının artması noktasında projeler bir bir hayata geçiyor. Bugün başlayacak olan proje, bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Projenin büyük bir katılım ve başarıyla gerçekleşmesi için de hepimize sorumluluk düşüyor. Etüt merkezinin de devreye girmesi, ilçemizde büyük bir boşluğu giderdi” şeklinde konuştu.

Akdeniz Eğitim Akademisinden binlerce öğrenci faydalanacak
Program hakkında ayrıntılı bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar da “Özellikle ailesinin maddi durumu iyi olmayan, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak proje kapsamında; LGS’ye hazırlanan Akdenizli 4 bin 800 ortaokul öğrencisine; 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencisi 2 bin öğrenciye de 2 bin adet eğitim kartı hediye edilecek” dedi.
Uçar; Tam Öğrenme Modeline göre hazırlanan interaktif eğitim süreci, canlı ders ve konu anlatımları, 150 bin soru, Türkiye geneli deneme sınavları ile tüm soruların ayrıntılı çözümlerinin yer aldığı zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Programda tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verileceğini de kaydeden Uçar, üniversiteye hazırlanan gençlere 6 AYT, 6 TYT olmak üzere 12 adet deneme sınavı kitabı; 8’inci sınıf öğrencilerine soru bankası ile 6 adet LGS hazırlık sınav kitabı dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bireysel sulama sistemlerini destekleme projesi çiftçilere anlatıldı
YEREL HABERLER Bireysel sulama sistemlerini destekleme projesi ...
Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç: "Play-offlara kalacağız"
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç: ...
Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS´yi başarıyla tamamlamak
YEREL HABERLER Zoteeva: Ana hedefimiz Akkuyu NGS´yi başarıyla ...
Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar
Belediye o yolu kapattı Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesinde bulunan Deliçay nehrinden geçen yol, su debisinin yükselmesinden dolayı kapatıldı 2 gün öncede bir otomobil dere yatağına saplanırken, akıntıya kapılan sürücü ölümden dönmüştü Öte yandan halen bölgeden geçmek isteyen araç sürücüleri, yolu kapalı görünce geri dönmek zorunda kalıyor
YEREL HABERLER Belediye o yolu kapattı Mersin'in merkez Akdeniz ...
Kariyer Merkezinin iş hayatına hazırlık kurslarına kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kariyer Merkezinin iş hayatına hazırlık kurslarına ...
Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin ...
Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin ...
İngilizceyi oyunla öğreniyorlar
YEREL HABERLER İngilizceyi oyunla öğreniyorlar
Zoteeva: "Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla tamamlayıp elektrik üretmek" Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: "Pandemi koşullarında bile projemize hız kesmeden devam ettik”
YEREL HABERLER Zoteeva: "Ana hedefimiz Akkuyu NGS'yi başarıyla ...
Kadınlar örgü örerek hem stres atıyor hem destek oluyor
YEREL HABERLER Kadınlar örgü örerek hem stres atıyor hem destek ...
Mersin'de sahte 23 bin euro ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de sahte 23 bin euro ele geçirildi
Toroslar Belediyesi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu açtı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ...
Büyükşehir tarım ve hayvancılıkta üreticinin destekçisi oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, üreticiye tarımda fide, fidan ve alet-ekipman desteği, hayvancılıkta da küçükbaş hayvan dağıtımından büyükbaş hayvan yemi desteği sağladı
YEREL HABERLER Büyükşehir tarım ve hayvancılıkta üreticinin ...
Uyuşturucu satan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satan 4 kişi gözaltına alındı
DeWanna Bonner, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne dahil oldu
YEREL HABERLER DeWanna Bonner, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne ...
Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı ...
Toroslar'da tehlike oluşturan metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da tehlike oluşturan metruk binalar ...
Şampiyonada Mersin’in temsil edecek bilek güreşçisi kızlar Başkan Tarhan ile buluştu
YEREL HABERLER Şampiyonada Mersin’in temsil edecek bilek güreşçisi ...
Piyasaya sürülen çalıntı ve hacizli 7 otomobil ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülen çalıntı ve hacizli 7 otomobil ele ...
Karı koca 5 saat arayla korona virüsten öldü
YEREL HABERLER Karı koca 5 saat arayla korona virüsten öldü
Mersin'de aranan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de aranan 28 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.