Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, D400 karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.P. ve M.P adlı şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.