Karne hediyesi olarak kar isteyen çocuklar Başkan Tarhan'a mektup yazdı

Bir grup öğrenci, mektup yazdıkları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan kendilerine karne hediyesi olarak kar getirmesini istedi.

Kar isteklerini, “Kar Perisi Başkana Söylemeyi Unutma” başlığıyla mektup haline getiren çocukların her biri kendi el yazısı ile “Sayın Belediye Başkanımız, 21 Ocak 2022 Cuma günü karne alıyoruz. Bize karne hediyesi vermek ister misiniz? Okulumuza kar istiyoruz. Okulumuza kar getirirseniz çok seviniriz. Sizi seviyoruz. Eğer okulumuzda kar olursa ben kardan adam yapacağım. Arkadaşlarımla kartopunu birbirimize fırlatacağız. Sizi seviyoruz. Okulumuzda kar olursa çok seviniriz. Çocukları mutlu etmek bence çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Çocukların yazdığı onlarca mektup, okul aile birliği tarafından Başkan Tarhan’a ulaştırıldı.

Gönderilen mektupları tek tek okuyan Başkan Tarhan, okulların ara tatile gireceği Cuma günü Merkez Mahallesinde bulunan Yiğitcan Çiğa İlkokuluna kar gönderilmesi talimatı verdi.

Kendisine iletilen mektupları tek tek okuduğunu ifade eden Tarhan, “Mektuplarda söz edildiği gibi yapılacak en güzel hizmet çocukları mutlu etmektir. Minik çocuklarımız son derece masumane ve doğal bir istekte bulunmuşlar. Ben de gereken talimatı verdim. Karne günü Yiğitcan Çiğa İlkokuluna kar gönderiyoruz. Tüm çocuklarımızın mutlu olması için Mezitli Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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