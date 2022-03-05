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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü kadınlar 8 Mart için dikiyor

İHA

Gönüllü kadınlar 8 Mart için dikiyor

Mersin'in merkezi ilçe Mezitli Belediyesinin gönüllüleri bu kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kolları sıvadı. Mezitli Belediyesi gönüllü evlerinde açılan atölyelerde dikilmeye başlanan mor renkli fularla 8 Mart’ta kadınlara dağıtılarak kadına yönelik şiddete ve eşit bir toplum için farkındalık oluşturulması sağlanacak.
Kadınlar olarak her alanda yaptıkları çalışmalar kadar kadınlara yönelik farkındalığın da artırılması amacıyla da kolları sıvadıklarını ifade eden Menderes Gönüllü Evi Sorumlusu Afitap Duru, “Mezitli’de yaşayan kadınların farkını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde de göstermek istiyoruz. Mezitli Belediyemizle birlikte Mezitli’nin kadın dostu bir kent olduğunu göstermek amacıyla mor renkli fularlar hazırlıyoruz. Mezitli’yi baştan sona mor fularla donatarak ‘Mezitli’de kadın var ve özgürce yaşamlarını sürdürüyorlar’ demek istiyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan da her zaman olduğu gibi biz kadınların yanında dimdik durarak daha büyük işler başarmamız konusunda önemli bir görevi ifa ediyor. Tüm kadınlar adına kendisine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Mezitli’nin kadınlar için güvenli ve özgürce yaşayabileceği bir kent olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Sosyal demokrat anlayışımızla hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Biliyoruz ki, Atatürk’ün dediği gibi, ‘şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' ülküsüyle, kadınlarımızla yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Hizmet verirken kadın olgusunu ön planda tutma gayretinde olduklarını kaydeden Tarhan, "Farklı bölgelerde oluşturduğumuz 9 kadın üretici pazarımız var. Bu pazarlarda 700 kadınımıza iş imkânı sağladık. Artık Mezitli’de kadınlarımız bu sayede ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyorlar. Bu projemiz, çeşitli otoriteler tarafından kadına karşı şiddet için çözüm olarak önerilmektedir. Yine toplam 12 gönüllü evimizde yüzde 90’ı kadınlardan oluşan gönüllü ordumuz çok değerli çalışmalara imza atmaktadır. Ürettikleri ürünleri değerlendirerek onlarca kızımızın okumasına katkı sunmaktalar. Biz de bu emekleri karşılıksız bırakmamak adına Mezitli’yi, kadınları sembolize eden mor çiçekler açan jakaranda korulukları ile donattık. Toplam 70 koruluğumuzda yüzlerce dönüm alanda jakaranda ağacımız hem havamızı temizlemekte hem de kadının toplumsal yaşamdaki yerine dikkat çekmektedir. Mezitli, her yönüyle kadınların özgürce yaşayabileceği, her türlü sosyal ve hukuksal haklarını alabildiği ender kentlerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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