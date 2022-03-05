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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Sardunla kokan Kadınlar’ oyunu Mersinlilerle buluştu

İHA

‘Sardunla kokan Kadınlar’ oyunu Mersinlilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Düşevi Oyuncularının kadın öykülerinden oluşan ‘Sardunya Kokan Kadınlar’ oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu. Kongre ve Sergi Sarayındaki oyuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla seyirciyle buluşturduğu Sardunya Kokan Kadınlar oyunu kadın tiyatroseverlerin beğenisini topladı. Mine Engin Tekay’ın kaleminden çıkan oyunu Düşevi Oyuncuları sahneye taşıdı.

“Gayet güzel bir seyircimiz var, çoğunluğu kadınlardan oluşuyor”
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Tiyatro ve Sanat Koordinatörü Alev Tol, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kadınlar Günü dolayısıyla pek çok kutlaması olacak. Bu da bunların ilki sayılabilir. Düşevi Oyuncularının Sardunya Kokan Kadınlar oyununu bugün seyircilerimizle buluşturuyoruz. Gayet güzel bir seyircimiz var, çoğunluğu kadınlardan oluşuyor” dedi.

“Mersin’in Türkiye’de örnek gösterilen bir Şehir Tiyatrosu var”
Oyun öncesi konuşan Düşevi Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar da Samsun’dan geldiklerini ve Mersinli seyircinin karşısına ilk kez çıkacaklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bize ev sahipliği yapıyor. Geldiğimizden beri de çok güzel ağırlanıyoruz. Mersin’de olmak da bizim için büyük bir onur ve gurur, çünkü Türkiye’de örnek gösterilen bir Şehir Tiyatrosu var. İyi bir belediye başkanı var. Murat Atak, Şehir Tiyatrosunu çok güzel yönetiyor ve iyi işler yapılıyor. Bunu uzaktan izliyoruz. Artık yakın temasa da geçeceğiz” diye konuştu.
Oyundan da bahseden Kaynar, “Sardunya Kokan Kadınlar, Mine Engin Tekay’ın öykülerinden derlenen, Jale Karabekir’in dramaturgisini yaptığı bir oyun. Kadın öyküleri. Mine Hanım edebiyat öğretim görevlisi. Bir kadın aktivist. Onun aynı adlı kitabından 4 kadın hikayesi derledik ve 1 saat seyirlik bir oyun yaptık. Ferda Kaynar oynuyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri sebebiyle bugün de Mersin’deyiz. 24 yıllık bir tiyatroyuz. Mersin’de ilk defa oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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