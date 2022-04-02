Başkan Seçer: "Mersin'de turizm çok daha iyi noktalarda olmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer: "Mersin'de turizm çok daha iyi noktalarda olmalı"

İHA

Başkan Seçer: "Mersin'de turizm çok daha iyi noktalarda olmalı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel bir radyoda yayınlanan ‘Deniz Dikkaya ile Turizm Kafası’ programının konuğu oldu. Mersin’in turizm potansiyeli ile ilgili konuşan Seçer, “Mersin’de turizm çok daha iyi noktalarda olmalı” dedi.
Mersin denilince akla yeşilin ve mavinin bir arada olduğu bir kent geldiğini anlatan Seçer, “Burada güzelliğe dair ne ararsanız var. Çok kadim bir tarihimiz var. Birçok medeniyetler var. Semavi dinlerin her birinin sembollerini burada görmek mümkün. Muazzam bir kent hüviyetinde. Allah’ın lütfettiği her şeyi burada bulabilirsiniz” dedi.
Mersin’in turizm potansiyeline dair de bilgiler veren Seçer, “Mersin’de turizm bu olmamalı, çok daha iyi noktalarda olmalı. Ama biliyorsunuz turizm daha çok hükümet politikalarıyla ilintili bir sektör. Yani eğer hükümetler, merkezi yönetimler bir bölgede turizmin gelişmesine yönelik bazı uygulamalar yapabiliyorsa; ki Antalya bunun en güzel örneğidir, orada turizm süratle gelişir. Çünkü turizmin ilk yatırım maliyeti yüksektir” diye konuştu.

“Pandemi öncesi rakamlara rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz”
Mersin’in tarih turizminden inanç ve doğa turizmine kadar birçok olanak sunan bir kent olduğunu anımsatan Seçer, kentin pandemi öncesinde yılda yaklaşık 300 bin yabancı turistin konakladığı bir yer olduğunu söyledi. Seçer, "Tabii ki yerli turist sayısı bundan çok çok yüksek. Özellikle komşu illerden Adana, Urfa, Gaziantep, Konya, Karaman, Niğde’den gelen yerli turist var. Yazlıkçı konutlar ya da ikinci konutlar burada çok. Burada yazlarını geçirmek için gelen yerli turist sayısı da yaklaşık 2,5 milyondan aşağı değil. Pandemi döneminde oldukça düştü bu rakamlar. Yabancı turist sayısı 100 binli rakamlara kadar geriledi. Yine yerli turist sayısı da oldukça kan kaybetti o dönemde. 1 milyona yakın gerileme oldu. Normalleşme ile beraber pandemi öncesi rakamlara rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Konaklama, yiyecek, içecek sektöründe çalışan insan sayısı da 15 bin civarında görülüyor. Bizim toplamda tesis sayımız 574. Oda sayımız yaklaşık 20 bin, yatak sayımız 46 bin civarında" dedi.
Mersin’i ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler için kenti anlatan Seçer, Mersin merkez, Tarsus, Mut, Silifke, Erdemli, Aydıncık ve Anamur’da mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlere değindi. Yumuktepe Höyüğü Arkeopark Projesi’ni çalıştıklarını da belirten Seçer, “Şu anda da bakanlıktan izin aşamasındayız. Orası insanlık tarihinin her dönemine ait kalıntıları barındıran çok önemli bir yapı ve orayı da en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tarihi yerlerimiz içerisinde Alahan Manastırı, St. Paul Kuyusu, Mamure Kalesi ve Kirkos Antik Kenti yani Kızkalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan değerlerimiz” şeklinde konuştu.
Mersin’in tanıtımında eksiklik olduğunu gördüklerinden söz eden Seçer, geçtiğimiz günlerde EMITT Fuarı’nda ‘En İyi Stant Ödülü’nü ve destinasyon dalında da ‘En Başarılı Ekip Çalışması Ödülü’nü aldıklarını anlattı. Seçer, EXPO 2021 Hatay’da da ‘Mersin Bahçesi’ oluşturduklarını vurguladı. Tarihi kent merkezinin yenilenmesi konusunda da çok özel çabaları olduğunu kaydeden Seçer, “Şu anda 4.9 hektar alanda kent merkezinde kentsel tasarım projesini bitirdik. Uygulama projeleri ile beraber de burada özellikle bu alanlarda yenileme çalışmalarını yapacağız. Restorasyon çalışmalarımız bazı binalarımızda zaten devam ediyor. Yine dijital platformda da önemli çalışmalarımız var ‘What To Mersin’ gibi. Bunlar dijital ortamda Mersin’in görünürlülüğünü artırmak için yapılan projeler. Yine VR Mersin Projesi. Yine bizim arkeoloji değerlerimiz için de arkeoloji çalışmalarına, kazılara yaptığımız destekler var. Bunları da devam ettireceğiz” ifadelerini kulllandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı
YEREL HABERLER Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları ...
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü ...
Bozyazı'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Bozyazı'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona ...
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini 2,5 liradan satışa sunuyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini 2,5 ...
Kariyer Merkezinden çalışanlarına yönelik beceri geliştirme eğitimleri
YEREL HABERLER Kariyer Merkezinden çalışanlarına yönelik beceri ...
Rusya ve IAEA heyetleri Kaliningrad'da bir araya geldi
YEREL HABERLER Rusya ve IAEA heyetleri Kaliningrad'da bir araya ...
Mersin'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Semineri
YEREL HABERLER Mersin'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Semineri
Türkiye’den Lübnan’a 91 tır bin 484 ton insani yardım 15 tırdan oluşan yardımlar, gemiyle Taşucu Limanı’ndan yola çıktı
YEREL HABERLER Türkiye’den Lübnan’a 91 tır bin 484 ton insani ...
3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını ...
Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette indirime gitti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette ...
Dr. Dt. Şimşek: “İftar ve sahurdan sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayın”
YEREL HABERLER Dr. Dt. Şimşek: “İftar ve sahurdan sonra dişlerinizi ...
Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi Tarsus Belediyesi, ekmeği 75 kuruştan satacak
YEREL HABERLER Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi Tarsus ...
Mersin’de yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Küçük çocuktan geriye sadece evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı
YEREL HABERLER Mersin’de yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını ...
Akdeniz Belediyesi ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği ...
Mezitli'de bin kadına kanser taraması yapıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de bin kadına kanser taraması yapıldı
3 Ocak Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Toroslar Belediyesi
YEREL HABERLER 3 Ocak Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu ...
Millet Bahçesinde minderlere oturup kitap okudular Çocuklar, Akdeniz Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ‘Kütüphaneler Haftası’ çerçevesinde düzenlediği kitap okuma etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Millet Bahçesinde minderlere oturup kitap ...
Toroslar, Ramazan'a hazır
YEREL HABERLER Toroslar, Ramazan'a hazır
Toros Kolejinin 1980 yılı mezunları MTOSB'yi gezdi
YEREL HABERLER Toros Kolejinin 1980 yılı mezunları MTOSB'yi gezdi
Gültak: “Çocuk istismarı ve ihmali, çok derin yaralar açan bir mesele” Akdeniz Belediyesi tarafından ‘Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi’ paneli düzenlendi Uzmanlar, ihmal ve istismarın, çocuğun gelişimini olumsuz etkileyerek psikolojik, davranışsal ve sosyal sorunlara neden olduğunun altını çizdi
YEREL HABERLER Gültak: “Çocuk istismarı ve ihmali, çok derin yaralar ...
Otizme dikkat çekmek için mavi balonları gökyüzüne bıraktılar
YEREL HABERLER Otizme dikkat çekmek için mavi balonları gökyüzüne ...
Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
Rosatom, kemik kırıklarının tedavisi için malzeme üretti
YEREL HABERLER Rosatom, kemik kırıklarının tedavisi için malzeme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.