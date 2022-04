Başkan Seçer: "Mersin'de turizm çok daha iyi noktalarda olmalı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel bir radyoda yayınlanan ‘Deniz Dikkaya ile Turizm Kafası’ programının konuğu oldu. Mersin’in turizm potansiyeli ile ilgili konuşan Seçer, “Mersin’de turizm çok daha iyi noktalarda olmalı” dedi.

Mersin denilince akla yeşilin ve mavinin bir arada olduğu bir kent geldiğini anlatan Seçer, “Burada güzelliğe dair ne ararsanız var. Çok kadim bir tarihimiz var. Birçok medeniyetler var. Semavi dinlerin her birinin sembollerini burada görmek mümkün. Muazzam bir kent hüviyetinde. Allah’ın lütfettiği her şeyi burada bulabilirsiniz” dedi.

Mersin’in turizm potansiyeline dair de bilgiler veren Seçer, “Mersin’de turizm bu olmamalı, çok daha iyi noktalarda olmalı. Ama biliyorsunuz turizm daha çok hükümet politikalarıyla ilintili bir sektör. Yani eğer hükümetler, merkezi yönetimler bir bölgede turizmin gelişmesine yönelik bazı uygulamalar yapabiliyorsa; ki Antalya bunun en güzel örneğidir, orada turizm süratle gelişir. Çünkü turizmin ilk yatırım maliyeti yüksektir” diye konuştu.



“Pandemi öncesi rakamlara rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz”

Mersin’in tarih turizminden inanç ve doğa turizmine kadar birçok olanak sunan bir kent olduğunu anımsatan Seçer, kentin pandemi öncesinde yılda yaklaşık 300 bin yabancı turistin konakladığı bir yer olduğunu söyledi. Seçer, "Tabii ki yerli turist sayısı bundan çok çok yüksek. Özellikle komşu illerden Adana, Urfa, Gaziantep, Konya, Karaman, Niğde’den gelen yerli turist var. Yazlıkçı konutlar ya da ikinci konutlar burada çok. Burada yazlarını geçirmek için gelen yerli turist sayısı da yaklaşık 2,5 milyondan aşağı değil. Pandemi döneminde oldukça düştü bu rakamlar. Yabancı turist sayısı 100 binli rakamlara kadar geriledi. Yine yerli turist sayısı da oldukça kan kaybetti o dönemde. 1 milyona yakın gerileme oldu. Normalleşme ile beraber pandemi öncesi rakamlara rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Konaklama, yiyecek, içecek sektöründe çalışan insan sayısı da 15 bin civarında görülüyor. Bizim toplamda tesis sayımız 574. Oda sayımız yaklaşık 20 bin, yatak sayımız 46 bin civarında" dedi.

Mersin’i ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler için kenti anlatan Seçer, Mersin merkez, Tarsus, Mut, Silifke, Erdemli, Aydıncık ve Anamur’da mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlere değindi. Yumuktepe Höyüğü Arkeopark Projesi’ni çalıştıklarını da belirten Seçer, “Şu anda da bakanlıktan izin aşamasındayız. Orası insanlık tarihinin her dönemine ait kalıntıları barındıran çok önemli bir yapı ve orayı da en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tarihi yerlerimiz içerisinde Alahan Manastırı, St. Paul Kuyusu, Mamure Kalesi ve Kirkos Antik Kenti yani Kızkalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan değerlerimiz” şeklinde konuştu.

Mersin’in tanıtımında eksiklik olduğunu gördüklerinden söz eden Seçer, geçtiğimiz günlerde EMITT Fuarı’nda ‘En İyi Stant Ödülü’nü ve destinasyon dalında da ‘En Başarılı Ekip Çalışması Ödülü’nü aldıklarını anlattı. Seçer, EXPO 2021 Hatay’da da ‘Mersin Bahçesi’ oluşturduklarını vurguladı. Tarihi kent merkezinin yenilenmesi konusunda da çok özel çabaları olduğunu kaydeden Seçer, “Şu anda 4.9 hektar alanda kent merkezinde kentsel tasarım projesini bitirdik. Uygulama projeleri ile beraber de burada özellikle bu alanlarda yenileme çalışmalarını yapacağız. Restorasyon çalışmalarımız bazı binalarımızda zaten devam ediyor. Yine dijital platformda da önemli çalışmalarımız var ‘What To Mersin’ gibi. Bunlar dijital ortamda Mersin’in görünürlülüğünü artırmak için yapılan projeler. Yine VR Mersin Projesi. Yine bizim arkeoloji değerlerimiz için de arkeoloji çalışmalarına, kazılara yaptığımız destekler var. Bunları da devam ettireceğiz” ifadelerini kulllandı.

