Mersin'de üreticiye 'passiflora fidesi' desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından 'Passiflora Fidesi Dağıtım Projesi' adıyla küçük ölçekli üreticiler için yeni bir desteğin daha hayata geçirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in bereketli topraklarında tıbbi aromatik bitkiler içerisinde yer alan passifloranın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Açık yaraların tedavisi ile ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlarda da kullanılan passiflora bitkisinin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde bu yıl 28’i kadın, 31’i erkek olmak üzere Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinden toplam 59 üreticiye destek sağladı.



Hasat edilecek ürünlere kooperatiften alım garantisi

Her bir üretici 125 adet fidan desteğinden yararlandı. Üreticilerin her bir fidandan ilk yıl için 5 ile 7,5 kilogram arası verim elde etmesi hedeflendi. 1 kilogram meyveden ortalama 50 lira kazanç sağlanan bitkinin hasat sonrası ilk ürünleri için Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi şimdiden üreticilere alım garantisi verdi.



Anamur’da 3 ilçenin fideleri dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk etap dağıtımlarına Anamur’dan başladı. Anamur Koordinasyon Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergün Doğan ve mahalle muhtarlarının yanı sıra 3 ilçeden üreticiler katıldı. Passiflora bitkisi yetiştiriciliği eğitiminin de verildiği törende, Anamur’dan 38 üreticiye 4 bin 750, Bozyazı’dan 7 üreticiye 875 ve Aydıncık’tan 7 üreticiye 875 passiflorafidesi teslim edildi.



“Ürünleri ekim ayında alacağız”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Gökçek, Mersin’in tarımın başkenti olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bitkisel üretimden hayvancılığa, tarla üretiminden fidefidan desteklerine kadar her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Gökçek, “Makine ve ekipman desteklerinden tarımsal sulama boruları yardımlarına kadar birçok desteğimiz var. Bugün de alternatif ürün ve tıbbi aromatik bitki olması hasebiyle passiflora fidesi dağıtım töreninde Anamur'dayız” dedi.

6 ilçede 59 üreticiye verecekleri passiflora fidesi desteğinden de söz eden Gökçek, “Çok değişik bir bitki. İlk defa uygulayacağız. Ürünleri ekim ayında alacağız. Dağıtmış olduğumuz bu fideleri Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, üreticilerden sözleşmeli modelle satın alacak. Dolayısıyla üreticimizin de ‘biz bu ürünü nereye satacağız’ gibi bir derdi olmayacak. Esas şiarımız özellikle küçük üreticileri desteklemek. Küçük alanlardan büyük paralar ve katmadeğerli ürünler kazanmasını sağlamak. Yıllardır avokado fidanı dağıtıyoruz. Bu sene tıbbi aromatik bitki olan adaçayı da dağıtacağız” diye konuştu.

