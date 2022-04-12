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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası

İHA

Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 yıl önce çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen Alime Toprak, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasından dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Silifke Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Alime Toprak ise Anamur Kapalı Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrarlayan Alime Toprak, tahliyesini talep etti.
Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında Toprak’ın haksız tahrik indirimleri uygulanarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.
Mahkeme heyeti sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmasını dinleyerek, kararını verdi. Heyet, Toprak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimlerinin de uygulanmasından dolayı cezası 15 yıl oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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