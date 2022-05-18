Mersin'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Mersin'de teröre finans sağlayan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kilo 340 gram uyuşturucu madde, 4 bin 671 adet uyuşturucu hap, 80 Hint keneviri, 2 ruhsatsız tüfek, 1 silah ve 25 fişek ele geçirildi. 23 şüpheli gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-05-18 11:30:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.