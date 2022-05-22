Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde düzenlenen 31'inci Geleneksel Türkmen Şöleni´nde 50 bin yörük bir araya geldi. Şölene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz de katıldı.
Erdemli Çamlığı'nda düzenlenen Türkmen Şöleni'nde, yörük çadırları kurularak gelen konuklara sıkma, börek, ayran ve doğal limonata ikramlarında bulundu. Türkiye´nin dört bir tarafından yöresel halk oyunu ekiplerinin de yer aldığı şölene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve 50 bin yörük katıldı.
Etkinlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Erdemli´de düzenlenen 31'inci Geleneksel Türkmen Şöleni'nde bulunmaktan çok mutluyum. Yörüklerin biraraya geldiği, birlik ve beraberliğin en güzel görüntüsü olan Türkmen Şöleni, hayırlı uğurlu olsun. Bu meydanı dolduran yörük kardeşlerime çok teşekkür ederim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise şölenin, kentin tanıtılması ve kardeşliğin doruğa çıkarılması için çok önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.
Şölende, Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-05-22 23:10:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.