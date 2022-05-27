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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de müşteriler taksi şoförüne puan verecek

İHA

Mersin'de müşteriler taksi şoförüne puan verecek

Mersin’deki taksicilere yeni bir sistem geliyor. Müşteriler, şoförleri yolculuk sonu puanlayabilecek.
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksiciler için yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Sistemi duyurmak için oda binasında düzenlenen toplantıda, taksiciliğin geleceğin en değerli meslek grubu olma yolunda ilerlediğine dikkat çekilerek, uygulamaya geçecek sitemle taksicilerin teknolojik gelişmelere ayak uydurmasının sağlanacağı belirtildi.
Toplantıda getirilecek sistemle ilgili açıklama yapan Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, “Taksicilerimizi daha modernize edebilmek için Mersin’e yakışır bir araç çağırma ve takip sisteminin olduğu sistemi hayata geçireceğiz. Sistem sayesinde müşterinin ve sürücümüzün can güvenliği sağlanacak, müşterinin uğradığı haksızlıklar ortadan kalkacak. Ayrıca sistemle birlikte akıllı telefonlardan vatandaşımız çağrı yapabilecek. En yakın taksici ona ulaşma imkanı bulacak. Yolcu sisteme girdiği zaman sürücünün resmi ve kimlik bilgilerini görecek, güven durumu, alkol, tavır puanlama sistemi olacak” dedi.
Sistemin özel bir yazılım sistemi olduğunu belirtilen Sarı, “Daha disiplinli çalışma düzeni olacak. Yanlış yollardan ilerleyen güzergah ortadan kalkacak, en yakın güzergah takip edilecek. Gayemiz taksiciliğin kalitesini yükseltmek, dünyada nasıl yapılıyorsa Mersin’de de taksiciye kariyer ve kimlik kazandıracak bir sistem üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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