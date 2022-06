Mersin’de, VERİMDER Anadolu Buluşmalarında enerji verimliliği masaya yatırıldı VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Alkin: “Enerji kaybı hepimizin cebinden çıkıyor. Sıcak iklimlerde enerji verimliliğinin çaresi ısı yalıtımı”

Her geçen gün azalan enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmenin yollarına ilişkin farkındalık oluşturmayı temel misyon olarak belirleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), 22’nci toplantısını Mersin’de gerçekleştirdi. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin “Enerji kaybı hepimizin cebinden çıkıyor. Sıcak iklimlerde enerji verimliliğinin çaresi ısı yalıtımı” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan VERİMDER, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Mersin’de gerçekleştirdiği toplantıda, sıcak bölgelerde ısı yalıtımı ile enerjinin daha verimli kullanılacağına dikkat çekti. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz konuşmacı olarak katıldı. Toplantı, kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaatenerji sektörleri ve kanaat önderlerinin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti.



“Binalarda geçirilen süre arttıkça enerji verimliliği daha çok önem kazanacak”

Toplantının açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Emre Alkin, dijitalleşmenin ısınmayı da beraberinde getirdiğini belirterek, “2030 yılında elektrik kullanımı toplam nihai enerji tüketiminde yüzde 30’a yükselecek, enerji depolama kapasitesi 20 kat daha fazla olacak, sağlık faaliyetleri 10 kat artacak, uzaktan eğitim 20 kat daha fazla olacak. Tüm bunların sonucunda binalarda geçirilen zaman artacak. İşte bu yüzden enerji verimliliği çok fazla önemli hale gelecek. Yeni binaların tamamı 2030 yılında karbon sıfır olacak. 2050 yılında ise tüm binaların karbon sıfır hale getirmekten başka çaremiz yok” dedi.



“Enerji verimliliği tabandan tavana yayılmalı”

Türkiye’de fiyatların 2 kat artması ile birlikte enerji faturasının 110 milyar dolara doğru ilerlediğini kaydeden Alkin, “110 milyar dolarlık enerji faturasını önlemek yukarıdan aşağıya doğru değil, tabandan tavana doğru bir hareketle olabilir. Vatandaşlar, müteahhitler, sektör temsilcileri ve kanaat liderleriyle hep birlikte biz önce kendi evimizi düzeltmekle başlayacağız. Isıtma ve soğutma amaçlı harcanan enerjide yarı yarıya tasarruf sağlamanın yolu yaşadığımız binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmaktan geçiyor. Özellikle yükselen enerji faturaları karşısında ısı yalıtımı tüketicilerin kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri, faturalarında yüzde 50’ye varan tasarruf elde edebiliyor” diye konuştu.



Başkanlar, çevre dostu politikalara dikkat çekti

MTSO Başkanı Kızıltan ise konuşmasına, “Enerjini boşa harcama” ifadesiyle başladı. Pandeminin insanlara gıda, tarım gibi birçok şeyin önemini bir kez daha hatırlattığını ve enerjinin de aynı önemde değer taşıdığını dile getiren Kızıltan, konutlarda ısı yalıtımı sisteminin önemi vurgu yaptı ve enerji tasarrufu konusunda mutlaka gerçekçi bir plan yapılarak yürürlüğe konulması gerektiğini söyledi.

“Temiz ve yaşanılabilir bir çevre için her birimize önemli görevler düşüyor” diyen Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit de “Ülkemiz maalesef enerji ihtiyacında dışa bağımlı, ancak yenilenebilir enerji kaynakları açısından da büyük bir potansiyele sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ne yazık ki yeterince faydalanamıyor, bu imkanları kullanamıyoruz. Gelecekte çocuklarımızın güvenle ve sağlıkla yaşayabileceği bir Türkiye Cumhuriyeti için çevre dostu politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Enerjiyi bilinçsizce kullanmak, para kaybına ve çevre kirliliğine neden oluyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer, enerjinin bütün Türkiye’yi ilgilendiren en önemli konulardan biri olduğunun altını çizdi. Seçer, “Enerjiyi bilinçsizce kullandığımız zaman iki kaybımız oluyor. Bir, para kaybımız oluyor; iki, çevreyi kirletiyoruz; çünkü daha fazla enerji üretiyoruz. Şimdi bunların tedbirini nasıl alırız? Burada da iki konu var. Bir, yasalar ve ona bağlı ikinci mevzuatlar; iki, toplumun bilinçli olması. Her şey yasayla olmuyor” dedi.

Enerji tasarrufu ve bilinçli kullanım için yapılan yasaların denetim altında da tutulması gerektiğini vurgulayan Seçer, “Ben belediye başkanıyım. Bu konuyla ilgili iki görevim, sorumluluğum var. Bir, yasaları uygulamak. Özellikle işaret edilen enerji tüketiminin; hele hele biz gibi Akdeniz iklim kuşağı, yani sıcak iklim bölgelerinde konut ve yapılarda mevzuatlarla, yasalarla, yönetmeliklerle bunu zapturapt altına almak ve uygulatmaktır. Bir diğer konu da belediye bir kurum. Orada da hizmet üretiliyor, üretim yapılıyor. Hizmet üretmek, enerji tüketmek demek. Orada gerekli tedbirleri almak, hatta örnek uygulamalar yapmak. GES’lere yönelerek topluma örnek olabilmek ya da enerji verimliliğini artırıcı birçok önlemi alıp bunu toplumla paylaşmak, toplumu bilinçlendirmek” diye konuştu.



“Tüketicilere yön vermemiz gerekiyor”

Küresel ısınma ve iklim krizi tehlikesiyle mücadelede en önemli kalkanlardan biri olan ısı yalıtımı konusunda daha detaylı ve destekleyici çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan VERİMDER Başkanı Korkmaz da “Enerji verimliliğinin farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor. Mevcutta 20 milyonun üzerinde konut sayımız var. Bunun yüzde 70’inden fazlası ne yazık ki enerji verimsizi olarak kullanılıyor. Tüm binalar enerji verimliliği adı altında olsaydı her yıl 67 milyar dolar ülke ekonomisine katkısı olacaktı. Bu yaşanan duruma sessiz kalmamalıyız. Özellikle 6 Haziran Pazartesi günü açıklanan ‘Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’ büyük önem taşıyor. Destek paketinin doğru şekilde sahaya aktarılması ve kullanılması ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Tüketicilere bizlerin yön göstermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Yazın harcanan enerji çok daha fazla”

“Ilıman iklimlerde ısı yalıtımına ihtiyaç yoktur” algısının doğru olmadığını belirten Korkmaz, “Isı yalıtımı, sadece soğuğa karşı değil, sıcaktan korunmak için de önemlidir. Unutmamalı ki, yazın serinleme maliyeti, kışın ısınma maliyetinden çok daha fazladır” şeklinde konuştu.

Binaların dışa bakan iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki farkın üç derecenin üzerinde olmaması gerektiğini, yoksa binalarda ısı kayıpları oluşabileceğini söyleyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir enerji türü olan ısı, doğa kanunları gereği her zaman sıcak ortamdan soğuk ortama doğru transfer olur. Yalıtımsız binalarda, dışarıdaki ısı bina içine hareket ederek ortamı ısıtır. Bu çerçevede, binalardaki ısı yalıtımı özellikle sıcak iklimlerde dışarıdaki sıcak havanın bina içerisine girişini engeller ve bu sayede soğutma enerjisinde tasarrufu sağlanır.”



“Isı yalıtımını hibe ile desteklemek, geçişi hızlandırır”

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Munyar ise konutların ısı yalıtımı ile ciddi tasarruf sağlanacağını kaydederek, Fransa’nın vatandaşlarına konut yalıtımı için hibe verdiğini söyledi. Munyar, “Son rakam olarak 1 milyon kişiye kullandırmış durumda. Bizim de ülkemizin maalesef kaynakları sınırlı, fakat 50 bin liralık kredi 510 bin liralık hibeye dönüştürülebilse o zaman herhalde ısı yalıtımı konusunda daha fazla ve daha hızlı yol alabiliriz. Doğalgaz kentlere girmeye başladığında ilk yatırım maliyeti vatandaşlara ağır geliyordu. Geçişte bir direnme vardı. Zaman içerisinde daha avantajlı olduğu görülünce, imkan bulundukça doğalgaza geçiş hızlandı. Dolayısıyla ilk yatırım maliyetini hibeyle karşılayabilsek aslında o zaman biraz daha şansımız artar ve bu işin üstesinden gelmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. İşte rakamlar ortada. Konutların tamamını ısı yalıtımlı hale getirebilirsek 7 milyar dolar civarında bir tasarruf sağlayabiliyoruz” dedi.

