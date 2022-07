Yangında hayatını kaybeden müzisyenin davasında müebbet hapis istemi

Halil Sadri YILMAZ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de geçtiğimiz yıl haziran ayında, müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) ölümüne neden olan yangınla ilgili yargılanan 2 sanıktan, Mahmut Sağır hakkında 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Savcı, diğer sanık hakkında beraat talep etti.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Sağır, SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Burak Kaya ile taraf avukatları da hazır bulundu."MAHMUT EVİ YAKMIŞ YUSUF İÇERİDE KALDI"

Tanık olarak dinlenen Oğuz Karataş, ifadesinde şunları anlattı: "Sanıklarla aynı odada kalıyordum. Mahmut Sağır cezaevinden yeni çıkmış, problemli bir şahıstı. Yeniden aparta gelmesini sakıncalı gördük. Daireyi kiralayan Sadullah Özcan'la iletişime geçerek, eve gelmemesi için ricada bulunduk. Sadullah Özcan da kendisiyle iletişime geçerek, sabah gideceğini öğrenmiş. Akşam saat 22.00 sıralarında bilgi almak için oda arkadaşı Burak Kaya'yı aradığımda telefonu Mahmut Sağır açtı. Mahmut'a sabah ayrılıp ayrılmayacağını sorduğumda 'Ben sana ne yaptım' dedi. Ben de 'Orası sana göre bir yer değil, sen sorunlu bir insansın' dedim. Sonrasında bütün gece beni aradı, mesaj attı. Sağı solu kırmış dökmüş, bunların da fotoğraflarını attı. Sabah saatlerinde başka bir arkadaşım beni arayarak 'Mahmut evi yakmış, Yusuf içeride kaldı' dedi. Olay yerine gittiğimde her taraf yanmıştı." Tanık Karataş, sanıklar ile yangında hayatını kaybeden Yusuf Can Döğüşçü arasında bir husumet bulunmadığını da söyledi.MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mahmut Sağır'ın 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin yangın çıkararak tehlikeye sokulması' suçundan ise beraati istendi. Mütalaada sanık Burak Kaya'nın ise üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraati talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Mahmut Sağır "Ayrıntılı savunmalarımı avukatım yapacaktır, tahliyemi istiyorum" dedi. Sağır'ın avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına süre verdi. Mahmut Sağır'ın tutukluluk halinin devamına da karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de bir apartta 29 Haziran 2021'de çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede apartta kalması istenmeyen sanıkların, tepki olarak daireyi ve eşyaları yaktıkları belirtiliyor. Sanıkların sabah erken saatlerde odalarında çıkardığı yangının, birbirine bitişik vaziyetteki diğer odada kalan Yusuf Can Döğüşçü'ye zarar vereceğini öngördükleri veya öngörmeleri beklenirken umursamayıp eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirmesi yapılıyor. Ölüm olayında olası kasttan sorumlu olmaları gerektiği öne sürülen sanıklar Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 2 yıl 6 aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

