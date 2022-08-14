Mersin'de ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hapın şüphelileri adliyede (2)

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mersin'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen TIR'ın yakıt deposundan ele geçirilen 2 milyon captagon hapla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-08-14 17:54:45



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