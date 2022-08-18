3 gündür kayıptı, kuyuda cansız bedeni bulundu



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde 3 gündür kayıp olan Sebahattin Çetin'in (47), evinin 500 metre uzağındaki su kuyusunda cesedi bulundu.

Olay, Silifke ilçesine bağlı Işık Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Ağustos'ta evden çıkan Sebahattin Çetin, bir daha geri dönmedi. Yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mahalleli ve ekipler tarafından her yerde aran Çetin için bölgede bulunan su kuyuları kontrol edildi. Ekipler, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki su kuyusunda Çetin´in cansız bedenine ulaştı. Çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Çetin'in cesedi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2022-08-18 12:51:57



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