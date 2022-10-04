Şehit polis Sedat Gezer'in ismi, Mersin´de spor kompleksinde yaşayacak



MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli Belediye Meclisi'nce alınan kararla Tece Polisevi'ne terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ismi, yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.

Mezitli Belediye Meclisi'nin olağan ekim ayı toplantısında, geçen hafta Tece Polisevi´ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer´in isminin Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor kompleksine verilme önerisi oylamaya sunuldu. Teklif, oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca şehit polis Gezer´in çocuklarının 1 yıllık eğitim bedeli olarak 20 bin lira tahsis edilmesi ile Mezitli Belediyesi çocuk gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlanmalarına da karar verildi. Mecliste grubu bulunan tüm partilerin oy birliği ile aldığı kararın ardından terör saldırısını da kınayan bildiri okundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2022-10-04 10:28:18



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