Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 2 kişinin bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri, yerde yaralı haldeki Selçuk K. (27) ve Kadir K.'yi (28) ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Kalender B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler Kalender B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya ilgili soruşturma sürüyor.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Ayrıca Selçuk K. ve Kadir K.'nin yaralandığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Selçuk K. ve Kadir K.'nin caddedeki kaldırımda oturan, ismi öğrenilemeyen kişinin yanına otomobille geldiği, ardından aralarında tartışma çıktığı, bu sırada yanlarına otomobille gelen Kalender B. tarafından bıçak darbelerine maruz kaldığı görülüyor. Aldığı darbelerle yerde kalan 2 kişiye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılıyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2022-10-18 13:51:49



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