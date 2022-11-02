Mersin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6'sı öğrenci 7 yaralı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, öğrenci servisinin otomobille çarpışıp devrildiği kazada 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kocavilayet Mahallesi 21'inci cadde kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Seren Kesici yönetimindeki 33 AIM 504 plakalı servis aracı, 33 DKV 71 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı yan yatarken, ihbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracından yaralı olarak çıkartılan 6 çocuk ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; caddede ilerleyen servis aracının otomobille çarpıştıktan sonra yan yattığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2022-11-02 19:44:45



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