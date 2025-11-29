Mert Demir hayranlarıyla buluşuyor

Habertürk
        Mert Demir, rekorlar kıran hitleri kendine özgü sahnesi ve duygulu yorumuyla 12 Aralık akşam Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 29.11.2025 - 19:37 Güncelleme: 29.11.2025 - 19:37
        Türk pop müziğinin son yıllardaki en etkileyici isimlerinden Mert Demir, %100 Müzik katkılarıyla 12 Aralık’ta Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşuyor. Kendi şarkılarını yazan, düzenleyen ve güçlü sahne performansıyla yorumlayan sanatçı, tarzı, sesi ve duygusunu bir araya getiren üretimleriyle yalnızca bir müzisyen değil, çağdaş pop sahnesinin yeni ikonlarından biri olarak konumlanıyor.

        “Ateşe Düştüm”, “Ölüyorum Anla”, “Gözlerime Bak” gibi milyonların diline dolanan hitleriyle büyük bir etki yaratan Mert Demir, “Antidepresan” ile Spotify Türkiye rekoru kırarak Billboard Global 200 listesine adını yazdırdı. 2025 Temmuz ayında yayımladığı yeni albümü Yalan Dolan ile üretimindeki olgunluğu bir kez daha ortaya koyan sanatçı, albüm öncesi yayınladığı “Bi Gece Gidebilirim” ve “Delisin” teklileriyle listelerdeki güçlü yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Mert Demir konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #Mert Demir
