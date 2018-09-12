Geçtiğimiz haftasonu Alaçatı'da gerçekleşen rüya gibi bir düğün ile dünya evine giren Mert-İdil Fırat çifti, düğün sonrası soluğu İstanbul'da aldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıyan çiçeği burnunda çift, Bebek dondurmacısına uğrayarak, dondurma alıp yürüyüşlerine öyle devam ettiler.

Dizi setinin başlayacağı için balayına çıkmayacaklarını belirten çiftten Mert Fırat, ''Balayını önümüzdeki sene planlıyoruz artık. Bilindiği gibi Sezen hanımda babamızda sağlık problemlerinden dolayı düğünümüze gelmediler. Biz her ne kadar bunu böyle söylesek da başka yere çekecekler. Ülkemizin gündeminde başka bir şey olmadığı için konu biz olduk. Hem Sezen hanım hemde babamız düğün İstanbul'da olsaydı gelirlerdi fakat seyahat zor olacaktı ikisi içinde ondan gelmediler” dedi.

Muhabirlerin “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna da göndermeli bir cevapta bulunan Mert Fırat, ''Şuan çocuk için erken ama bizim yerimize yazılıp çiziliyor zaten o yazıp çizenlere sorun. Hatta onlarla röportaj yapmanız daha doğru olur ne de olsa kendi kafalarına göre uyduruyorlar ya” dedi.

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