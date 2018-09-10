Mert Fırat ile İdil Fırat, cumartesi akşamı Alaçatı'da düzenlenen törenle evlendi. Makaron'un haberine göre, İdil Fırat, babası Önder Fırat ile eski sevgilisi Sezen Aksu'nun düğüne neden katılmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi. Fırat, konuyla ilgili şunları söyledi:

"SAĞLIK SORUNLARINDAN DOLAYI GELEMEDİLER"

"Babam da, Sezen de sağlık sorunlarından dolayı gelemedi. Sanıldığı gibi babamla aramızda herhangi bir problem yok. Acil durum olmasa ikisi de yanımda olurdu. Ama dedem yanımda, mutluyum."

Mert Fırat da, "Önder Bey ile sevgili Sezen Aksu maalesef yanımızda yok" dedi.

6 aylık beraberliğin ardından evlenen çiftten Mert Fırat'ın nikâh şahitliğini Muzaffer Yıldırım ve Gülengül Arlıel, İdil Fırat'ınkini ise Merve Şen ile Cahit İdil üstlendi.

"TAHT BİZE SÜRPRİZ OLDU"

Mert Fırat, eşinin kına gecesine tahtla gelmesi üzerine yapılan eleştirilere, "Kına gecesini yapan organizatörün bir köle taciri olmadığını, arkadaşların da köle olmadığını biliyoruz. Mesleklerini icra ediyorlar. Taht bize sürpriz oldu" diye karşılık verdi.

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