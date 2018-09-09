Mert Fırat ile İdil Fırat'ın düğün dansı geceye damga vurdu!

09.09.2018 - 11:03 | Güncelleme:

Oyuncu Mert Fırat ve Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi. Düğüne çiftin yakın arkadaşları ile Melisa Sözen, Harun Tekin, Belçim Bilgin, Gökçe Bahadır, Oğulcan Engin, Elif Engin, Zeynep Çarmıklı, Kerim Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı. Mert Fırat ve İdil Fırat’ın ilk dansı çok konuşuldu. İşte düğünden kareler...

  • 1 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    Oyuncu Mert Fırat ve Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi. 

  • 2 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    DÜĞÜNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

    Düğüne çiftin yakın arkadaşları ile Melisa Sözen, Harun Tekin, Belçim Bilgin, Gökçe Bahadır, Oğulcan Engin, Elif Engin, Zeynep Çarmıklı, Kerim Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.

  • 3 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    Nikah töreni öncesi gazetecilere mutluluk pozu veren ikili, sorulan soruları yanıtladı. 

  • 4 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    "DOSTLARIMIZ YANIMIZDA"

    Çok heyecanlı oldukları gözlenen çift, ‘’Sevdiğimiz dostlarımız sağ olsunlar buradalar’’ dedi. 

  • 5 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    Gökçe Bahadır, düğünde sahneye çıkıp şarkı söyledi. Mert Fırat, oyuncuya eşlik etmeyi ihmal etmedi.

  • 6 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    Çeşme Alaçatı’da düzenlenen düğünden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

  • 7 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    Özellikle Mert Fırat ve İdil Fırat’ın ilk dansı çok konuşuldu.

  • 8 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    ÖNDER FIRAT DÜĞÜNE KATILDI MI?

    Öte yandan evlilik kararının hızlı alındığına inanan İdil Fırat'ın işadamı babası Önder Fırat, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" demişti. Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girmişti. Önder Fırat'ın düğüne katılıp katılmadığı ise merak konusu oldu.

  • 9 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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    İşte, Mert ve İdil Fırat’ın düğün görüntüleri...

  • 10 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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  • 11 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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  • 12 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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  • 13 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    13 | 47
  • 14 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    14 | 47
  • 15 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    15 | 47
  • 16 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    16 | 47
  • 17 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    17 | 47
  • 18 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    18 | 47
  • 19 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    19 | 47
  • 20 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    20 | 47
  • 21 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    21 | 47
  • 22 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    22 | 47
  • 23 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    23 | 47
  • 24 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    24 | 47
  • 25 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    25 | 47
  • 26 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    26 | 47
  • 27 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    27 | 47
  • 28 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    28 | 47
  • 29 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    29 | 47
  • 30 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    30 | 47
  • 31 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    31 | 47
  • 32 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    32 | 47
  • 33 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    33 | 47
  • 34 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    34 | 47
  • 35 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    35 | 47
  • 36 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    36 | 47
  • 37 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    37 | 47
  • 38 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    38 | 47
  • 39 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    39 | 47
  • 40 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    40 | 47
  • 41 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    41 | 47
  • 42 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    42 | 47
  • 43 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    43 | 47
  • 44 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
    44 | 47
  • 45 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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  • 46 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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  • 47 Mert Fırat ile İdil Fırat evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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