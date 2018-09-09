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ÖNDER FIRAT DÜĞÜNE KATILDI MI?

Öte yandan evlilik kararının hızlı alındığına inanan İdil Fırat'ın işadamı babası Önder Fırat, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" demişti. Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girmişti. Önder Fırat'ın düğüne katılıp katılmadığı ise merak konusu oldu.